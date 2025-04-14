Erzincan'da Nisan'da Kar Yağışı - Son Dakika
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Erzincan'da Nisan'da Kar Yağışı

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Nisan ortasında Erzincan'da yağan kar, şehri beyaza bürüdü ve vatandaşlar şaşkınlık yaşadı.

14.04.2025 08:27
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Erzincan ilkbaharda kışı yaşıyor

Nisan ayının ortasında yağan kar yağışı şehri beyaza büründürdü

ERZİNCAN - Erzincan şehir merkezi ve yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı kente beyaz gelinliğini yeniden giydirdi. İlkbaharda kışı yaşayan Erzincanlılar şaşkın.

Güne karla uyanan vatandaşlar araçlarının üzerinde biriken karları fırçayla temizledi. Yağan karın ardından beyaza bürünen Erzincan'da park ve bahçelerde görsel şölen oluştu.

Yağan karla birlikte karla mücadele ekiplerinin de mesaisi başladı. Kar ve tipi yüksek kesimlerde etkili olurken hem yüksek kesimlerde hem de şehir merkezinde ekipler yolları kardan temizlemek için çaba sarf etti. Okul yolunu tutan öğrenciler ise karın mutluluğunu yaşadı.

Öte yandan Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmeye göre, bölge genelinde hava çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçecek. Gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor. Yüksek kar örtüsü bulunan dik ve eğimli yamaçlarda çığ tehlikesi bulunmakta.

Hava sıcaklığının mevsim normalleri altında seyrettiği bölgede rüzgar doğu yönlerinden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

'Zirai don uyarısı'

Bölgeyi etkileyen soğuk ve yağışlı hava nedeniyle zirai don hadisesi beklendiğinden tarımsal faaliyetlerle uğraşan vatandaşların Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından il ve ilçeler için hazırlanan sıcaklık tahminlerini dikkatle takip etmeleri ve zirai don tehlikesine karşı tedbirli olmaları önem arz etmekte.

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Erzincan'da Nisan'da Kar Yağışı - Son Dakika

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