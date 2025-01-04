Erzincan'da OSB İstişare Toplantısı - Son Dakika
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Erzincan'da OSB İstişare Toplantısı

Erzincan\'da OSB İstişare Toplantısı

Vali Aydoğdu, Erzincan OSB'de sorunları konuşmak için toplantı düzenledi, talepleri dinledi.

04.01.2025 10:13
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Erzincan'da Vali Hamza Aydoğdu başkanlığında ilgili kurum müdürleri, Erzincan Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu üyeleri ve iş insanlarının katılımlarıyla istişare toplantısı düzenlendi.

Erzincan OSB Toplantı Salonunda düzenlenen toplantıda; OSB Müdürü Ömer Faruk Nayman tarafından, bir önceki toplantıda iş insanları ve fabrika yöneticileri tarafından dile getirilen sorun ve istekler ile ilgili yapılan çalışmalar ve gelinen nokta hakkında bilgiler verildi.

Daha sonra iş insanları tarafından dile getirilen ulaşım, sağlık ocağı, atıkların toplanması, sosyal tesis yapılması gibi sorun ve istekler hakkında istişarelerde bulunan Vali Aydoğdu, ilgili birim amirlerine talimatlar verdi.

Erzincan'ın ve Türkiye'nin bugün bulunduğu konumdan daha iyi seviyelere gelmesi için üretimin önemine değinen Aydoğdu, Erzincan'a ve ülke ekonomisine katkı sağlayan, üreten, istihdam oluşturan tüm iş insanlarına teşekkür etti. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Erzincan'da OSB İstişare Toplantısı - Son Dakika

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