Erzincan\'da OSB İstişare Toplantısı

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Erzincan'da Vali Hamza Aydoğdu başkanlığında ilgili kurum müdürleri, Erzincan Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu üyeleri ve iş insanlarının katılımlarıyla istişare toplantısı düzenlendi.

Erzincan OSB Toplantı Salonunda düzenlenen toplantıda; OSB Müdürü Ömer Faruk Nayman tarafından, bir önceki toplantıda iş insanları ve fabrika yöneticileri tarafından dile getirilen sorun ve istekler ile ilgili yapılan çalışmalar ve gelinen nokta hakkında bilgiler verildi.

Daha sonra iş insanları tarafından dile getirilen ulaşım, sağlık ocağı, atıkların toplanması, sosyal tesis yapılması gibi sorun ve istekler hakkında istişarelerde bulunan Vali Aydoğdu, ilgili birim amirlerine talimatlar verdi.

Erzincan'ın ve Türkiye'nin bugün bulunduğu konumdan daha iyi seviyelere gelmesi için üretimin önemine değinen Aydoğdu, Erzincan'a ve ülke ekonomisine katkı sağlayan, üreten, istihdam oluşturan tüm iş insanlarına teşekkür etti. - ERZİNCAN