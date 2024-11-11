Erzincan'dan Umre Kafilesi Cidde'ye Uğurlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Erzincan'dan Umre Kafilesi Cidde'ye Uğurlandı

Erzincan\'dan Umre Kafilesi Cidde\'ye Uğurlandı

Erzincan'da 187 kişilik umre kafilesi Cidde'ye uğurlandı, tören duygusal anlara sahne oldu.

11.11.2024 06:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzincan'dan umre için direk Cidde'ye gidecek 187 kişi uğurlandı.

Erzincan'da 2024-2025 umre sezonu kapsamında kutsal topraklara gidecek 187 kişilik umre kafilesi Erzincan Yıldırım Akbulut Havalimanından direk Cidde'ye hareket etti.

Havalimanında kalabalıkla umreciler uğurlandı. Uğurlama töreni Boyacılar Camii İmam Hatibi Yusuf Kocatürk'ün okuduğu Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Ardından, Erzincan İl Müftü Yardımcısı Gökhan Badem, kısa bir sohbet gerçekleştirdi ve umrenin manevi değerine vurgu yaparak dualar etti.

Erzincan halkının yoğun katılım gösterdiği törende, umreciler yakınlarıyla vedalaşırken duygusal anlar yaşandı. Tekbirler, salat-u selamlar ve dualar eşliğinde mukaddes topraklara uğurlandılar. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA

Erzincan Yıldırım Akbulut Havalimanı, erzincan, Yerel, Yaşam, Dünya, Tören, Son Dakika

Son Dakika Yerel Erzincan'dan Umre Kafilesi Cidde'ye Uğurlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

07:32 İYİ Parti cumhurbaşkanı adayı çıkaracak mı Müsavat Dervişoğlu duyurdu İYİ Parti cumhurbaşkanı adayı çıkaracak mı? Müsavat Dervişoğlu duyurdu
07:23 Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın uçağında “adaylık“ sorusunun yasaklandığı iddia edildi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçağında "adaylık" sorusunun yasaklandığı iddia edildi
22:16 Trump göreve başlamadan Biden’a talimatı iletti: Hizbullah’la ateşkeste ilerleme sağlanmalı Trump göreve başlamadan Biden'a talimatı iletti: Hizbullah'la ateşkeste ilerleme sağlanmalı
21:47 Atatürk’ün fotoğrafını gören Erdoğan, hemen Murat Bardakçı’ya döndü: Hala konuşuyorlar ya Atatürk'ün fotoğrafını gören Erdoğan, hemen Murat Bardakçı'ya döndü: Hala konuşuyorlar ya!
20:47 Narin’in babası açık açık katili söyledi: Mahkemede o hariç herkes ağladı Narin'in babası açık açık katili söyledi: Mahkemede o hariç herkes ağladı
11:32 Jose Mourinho’nun Nusret ile çektiği videoya herkes aynı yorumu yapıyor Jose Mourinho'nun Nusret ile çektiği videoya herkes aynı yorumu yapıyor
11:22 Yargıtay Başkanı Sayın Ömer Kerkez’den 10 Kasım mesajı Yargıtay Başkanı Sayın Ömer Kerkez'den 10 Kasım mesajı
11:02 Son seçim anketinde CHP ile AK Parti arasındaki fark 5 puana kadar çıktı Son seçim anketinde CHP ile AK Parti arasındaki fark 5 puana kadar çıktı
10:50 Tarkan’dan duygulandıran 10 Kasım mesajı Tarkan'dan duygulandıran 10 Kasım mesajı
10:47 Doğu Akdeniz’de fırtına uyarısı Doğu Akdeniz'de fırtına uyarısı
10:46 Galatasaray’dan Icardi’ye büyük jest Galatasaray'dan Icardi'ye büyük jest
10:40 Süper Lig devleri Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ü saygı ve minnetle andı Süper Lig devleri Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü saygı ve minnetle andı
10:37 Gelibolu Belediyesi’nin 10 Kasım için astığı Atatürk posteri ilçeyi karıştırdı Gelibolu Belediyesi'nin 10 Kasım için astığı Atatürk posteri ilçeyi karıştırdı
09:57 Wanda Nara’nın yeni sevgilisi Galatasaray taraftarının sinir uçlarıyla oynuyor: En büyük Fenerbahçe Wanda Nara'nın yeni sevgilisi Galatasaray taraftarının sinir uçlarıyla oynuyor: En büyük Fenerbahçe
09:52 Esenyurt’a kayyum atanan Can Aksoy, 10 Kasım töreninde protesto edildi Esenyurt'a kayyum atanan Can Aksoy, 10 Kasım töreninde protesto edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.11.2024 07:55:12. #1.13#
SON DAKİKA: Erzincan'dan Umre Kafilesi Cidde'ye Uğurlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.