Erzincan İl Genel Meclisi Temmuz ayı olağan toplantısı Meclis Başkanı Mehmet Cavit Şireci başkanlığında yapıldı.
Toplantıya katılan İl Özel İdaresi genel Sekreteri Mehmet Emre Canpolat, İl Özel İdaresinin çalışmaları hakkında bilgi verdi.
Canpolat, "Hemşehrilerimize hizmet noktasında verdikleri kıymetli destekleri nedeniyle Meclis Başkanımıza ve Meclis Üyelerimize teşekkür ediyoruz." dedi.
Toplantı gündem maddelerinin görüşülmesiyle son buldu. - ERZİNCAN
Son Dakika › Yerel › Erzincan İl Genel Meclisi Temmuz Ayı Toplantısı Yapıldı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?