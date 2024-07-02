Erzincan'ın Tercan ilçesinde dolu etkili oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Erzincan'ın Tercan ilçesinde dolu etkili oldu

Erzincan'ın Tercan ilçesinde meydana gelen dolu yağışı ve ardından gelen sel, bazı köylerde tahribata neden oldu. AFAD ekipleri bölgeye sevk edildi ve herhangi bir kayıp yaşanmadı.

02.07.2024 22:04
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzincan'ın Tercan ilçesinde dolu etkili oldu

ERZİNCAN - Erzincan'ın Tercan ilçesinde dolu yağışı etkili olurken bazı köylerin derelerinden sel geldi.

Gök gürültülü sağanak yağışıyla başlayan dolu, kısa sürede etkili oldu. Tercan'a bağlı Konarlı ve Dallıca köylerinde sel suları derelerden aktı. Bölgeye AFAD ekipleri sevk edildi. Büyükbaş hayvanların bulunduğu ahırın yanından akan sel suları endişeye neden olurken herhangi bir kayıp yaşanmadı.

Sel suları köylerin yollarında tahribata neden oldu.

Kaynak: İHA

Erzincan, Tercan, AFAD, Acil Durum, Hava Durumu, Doğal Afetler, Yerel, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Erzincan'ın Tercan ilçesinde dolu etkili oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


23:04 Yarım asır sonra bir ilk Milli yıldızlar turnuva tarihine geçti Yarım asır sonra bir ilk! Milli yıldızlar turnuva tarihine geçti
22:31 Çeyrek finale kalırsak oynayamayacaklar Milli futbolcularımızdan kötü haber Çeyrek finale kalırsak oynayamayacaklar! Milli futbolcularımızdan kötü haber
22:03 Türkiye, Avusturya karşısında 2-1 önde Türkiye, Avusturya karşısında 2-1 önde
20:59 Sürprize izin vermediler A Milli Takımımız, çeyrek finale kalırsa Hollanda ile karşılaşacak Sürprize izin vermediler! A Milli Takımımız, çeyrek finale kalırsa Hollanda ile karşılaşacak
19:58 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kamu düzeni kırmızı çizgimizdir, bunun aşılmasına eyvallah demeyeceğiz Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kamu düzeni kırmızı çizgimizdir, bunun aşılmasına eyvallah demeyeceğiz
22:49 Vali Gökmen Çiçek’in cesareti ve liderliği Kayseri’de huzuru sağladı Vali Gökmen Çiçek'in cesareti ve liderliği Kayseri'de huzuru sağladı
20:51 Paylaşılan video başını yaktı Gazeteci Batuhan Çolak gözaltına alındı Paylaşılan video başını yaktı! Gazeteci Batuhan Çolak gözaltına alındı
20:49 Kayseri’deki provokatörleri kamyonla taşıyan şahıs suç makinesi çıktı Kayseri'deki provokatörleri kamyonla taşıyan şahıs suç makinesi çıktı
20:41 Cumhurbaşkanı Erdoğan, erken seçime kapıları kapattı: Herkes planını buna göre yapsın Cumhurbaşkanı Erdoğan, erken seçime kapıları kapattı: Herkes planını buna göre yapsın
20:13 Ankara’da bir baba, rehin aldığı çocuklarını öldürüp intihar etti Ankara'da bir baba, rehin aldığı çocuklarını öldürüp intihar etti
20:12 Neye uğradığını şaşırdı Almanya’da TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi’ye sert tepki Neye uğradığını şaşırdı! Almanya'da TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'ye sert tepki
19:04 Araplardan Türkiye karşıtı çirkin boykot paylaşımları Araplardan Türkiye karşıtı çirkin boykot paylaşımları
18:47 Eski AK Partili belediye başkanı Ahmet Naci Aytemiz silahlı çatışmada hayatını kaybetti Eski AK Partili belediye başkanı Ahmet Naci Aytemiz silahlı çatışmada hayatını kaybetti
18:08 Banka çalışanı ve nişanlısından 37 milyon liralık vurgun İkisi de cezaevini boyladı Banka çalışanı ve nişanlısından 37 milyon liralık vurgun! İkisi de cezaevini boyladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.07.2024 23:34:36. #1.11#
SON DAKİKA: Erzincan'ın Tercan ilçesinde dolu etkili oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement