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Erzincan'ın Tercan ilçesinde dolu etkili oldu

ERZİNCAN - Erzincan'ın Tercan ilçesinde dolu yağışı etkili olurken bazı köylerin derelerinden sel geldi.

Gök gürültülü sağanak yağışıyla başlayan dolu, kısa sürede etkili oldu. Tercan'a bağlı Konarlı ve Dallıca köylerinde sel suları derelerden aktı. Bölgeye AFAD ekipleri sevk edildi. Büyükbaş hayvanların bulunduğu ahırın yanından akan sel suları endişeye neden olurken herhangi bir kayıp yaşanmadı.

Sel suları köylerin yollarında tahribata neden oldu.