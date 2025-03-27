Erzurum\'da Anlamlı İftar Programı

Erzurum'da, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ilan edilen "Aile Yılı" kapsamında anlamlı bir iftar programı düzenlendi. Devlet himayesinde koruma ve bakım altında bulunan 200 çocuk, düzenlenen iftar yemeğinde bir araya geldi.

Programa, Sosyal Yardımlar Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Taşan ile Erzurum Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Aykut da katıldı. Taşan ve Aykut, çocuklarla birlikte oruçlarını açarak onlarla birebir ilgilendi ve duygu düşüncelerine kulak verdi.

Ramazan ayının manevi atmosferinde gerçekleşen programda samimi ve sıcak anlar yaşanırken, çocukların neşesi ve mutluluğu gözlerinden okundu. Bu tür etkinliklerle çocuklara yalnız olmadıklarını hissettirmek ve toplumla güçlü bağlar kurmalarını sağlamak hedeflendi.

Etkinlikle ilgili açıklamalarda bulunan Sosyal Yardımlar Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Taşan, iftar programının amacının devlet korumasındaki çocukların kendilerini değerli ve güvende hissetmelerini sağlamak olduğunu vurguladı. Ramazan'ın paylaşma ve dayanışma ruhuna uygun olarak düzenlenen iftarın, çocuklar üzerinde olumlu etkiler bıraktığına dikkat çekildi.

İftar programı, çocukların hatıra fotoğrafları çektirmesi ve keyifli sohbetlerle sona ererken, Erzurum Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Aykut, bu tür anlamlı buluşmaların önümüzdeki dönemde de devam edeceğini ve sosyal etkinliklerin artarak süreceğini müjdeledi. - ERZURUM