Erzurum'da Bağımlılıkla Mücadele Programı Gerçekleştirildi - Son Dakika
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Erzurum'da Bağımlılıkla Mücadele Programı Gerçekleştirildi

Erzurum\'da Bağımlılıkla Mücadele Programı Gerçekleştirildi

Cumhurbaşkanlığı tarafından yayınlanan genelgeyle birlikte Erzurum'da 2024 yılında yürütülecek çalışmalar kapsamında çeşitli kurum ve kuruluşlar, Atatürk Üniversitesinde bağımlılıkla mücadele konusunda farkındalık artırmaya yönelik sunumlar gerçekleştirdi. İl Sağlık Müdürlüğü, Yeşilay, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube, İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Şube ve Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesindeki uzmanlar, Atatürk Üniversitesi personeline bağımlılıkla mücadele hakkında bilgilendirici sunumlar yaptı. Programda, alkol, tütün, madde ve davranışsal bağımlılıklar hakkında bilgiler verilerek, bağımlılıklardan uzak durma ve kurtulma yöntemleri ile sağlıklı bir yaşam sürme konuları ele alındı.

08.02.2024 09:59
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Cumhurbaşkanlığı tarafından yayınlanan "Bağımlılık ile Mücadele" genelgesiyle birlikte Erzurum'da 2024 yılında yürütülecek çalışmalar kapsamında çeşitli kurum ve kuruluşlar, Atatürk Üniversitesinde "Bağımlılıkla Mücadele (Alkol, Tütün, Madde ve Davranışsal Bağımlılıklar)" konularında farkındalık artırmaya yönelik sunumlar gerçekleştirdi.

Atatürk Üniversitesi Psikolojik Danışma ve Rehberlik Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından organize edilen ve 6-7 Şubat tarihlerinde Atatürk Üniversitesi 15 Temmuz Milli İrade Salonunda düzenlenen programlarda; İl Sağlık Müdürlüğü, Yeşilay, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube, İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Şube ve Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesindeki uzmanlar, Atatürk Üniversitesi personeline bağımlılıkla mücadele hakkında bilgilendirici sunumlar yaptı.

İki gün süren ve akademik ile idari personele ayrı ayrı sunumlar hazırlayan uzmanlar, alkol, tütün, madde ve davranışsal bağımlılıklar hakkında bilgiler verdi. Sunumlarda, genç bir kitleye hitap eden Atatürk Üniversitesinde bazı öğrencilerin çeşitli bağımlılıklarının olabileceğini anlatan uzmanlar, bu bağımlılıkların belirtileri ile birlikte bağımlılıklardan uzak durma ve kurtulma yöntemlerinin yanı sıra sağlıklı bir yaşam sürme hakkındaki görüşlerini belirttiler.

Programın açılışında konuşan Psikolojik Danışma ve Rehberlik Uygulama ve Araştırma Merkezi Dr. Öğr. Üyesi İsmail Ay, merkez olarak öğrencileri çeşitli bağımlılıklardan uzak tutacak çalışmaların yürütüldüğünü belirterek, toplumsal duyarlılık projeleri kapsamında gerçekleştirilen faaliyetlerin bu anlamda önemli olduğuna değindi.

Dr. Öğr. Üyesi İsmail Ay: "Eskiden bağımlık denildiği zaman aklımıza sadece alkol, tütün ve madde bağımlılığı geliyordu. Günümüzde bu kapsam daha genişletilerek davranışsal bağımlılıklar dediğimiz bağımlılıklar da bu kategoriye dahil edildi ve genelgeyle bütün hepsiyle mücadele edilmesi kararlaştırıldı. Yapılan araştırmalar tüm bağımlılıkların dünyada olduğu gibi ülkemizde de bir yükseliş eğiliminde olduğunu gösteriyor. Dolayısıyla bağımlılıklar sadece ülkemizin değil dünyanın problemi haline gelmiş durumda. Biz de kurumlar olarak bu bağımlılıkları en aza indirmek ve sonunda toplumumuzun gündeminden çıkarmak için çalışmalar yürütüyoruz. Bu kapsamda gerçekleştirdiğimiz Bağımlılıkla Mücadele (Alkol, Tütün, Madde ve Davranışsal Bağımlılıklar) programıyla üniversitemizdeki mesai arkadaşlarımıza konu hakkında çeşitli bilgiler vererek öğrencilerimizi bu tür bağımlılıklardan uzak tutmak için var gücümüzle çalışacağız" ifadelerini kullandı.

Program, soruların cevaplanmasıyla sona erdi. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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