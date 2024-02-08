Erzurum\'da Bağımlılıkla Mücadele Programı Gerçekleştirildi

Cumhurbaşkanlığı tarafından yayınlanan "Bağımlılık ile Mücadele" genelgesiyle birlikte Erzurum'da 2024 yılında yürütülecek çalışmalar kapsamında çeşitli kurum ve kuruluşlar, Atatürk Üniversitesinde "Bağımlılıkla Mücadele (Alkol, Tütün, Madde ve Davranışsal Bağımlılıklar)" konularında farkındalık artırmaya yönelik sunumlar gerçekleştirdi.
Atatürk Üniversitesi Psikolojik Danışma ve Rehberlik Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından organize edilen ve 6-7 Şubat tarihlerinde Atatürk Üniversitesi 15 Temmuz Milli İrade Salonunda düzenlenen programlarda; İl Sağlık Müdürlüğü, Yeşilay, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube, İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Şube ve Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesindeki uzmanlar, Atatürk Üniversitesi personeline bağımlılıkla mücadele hakkında bilgilendirici sunumlar yaptı.
İki gün süren ve akademik ile idari personele ayrı ayrı sunumlar hazırlayan uzmanlar, alkol, tütün, madde ve davranışsal bağımlılıklar hakkında bilgiler verdi. Sunumlarda, genç bir kitleye hitap eden Atatürk Üniversitesinde bazı öğrencilerin çeşitli bağımlılıklarının olabileceğini anlatan uzmanlar, bu bağımlılıkların belirtileri ile birlikte bağımlılıklardan uzak durma ve kurtulma yöntemlerinin yanı sıra sağlıklı bir yaşam sürme hakkındaki görüşlerini belirttiler.
Programın açılışında konuşan Psikolojik Danışma ve Rehberlik Uygulama ve Araştırma Merkezi Dr. Öğr. Üyesi İsmail Ay, merkez olarak öğrencileri çeşitli bağımlılıklardan uzak tutacak çalışmaların yürütüldüğünü belirterek, toplumsal duyarlılık projeleri kapsamında gerçekleştirilen faaliyetlerin bu anlamda önemli olduğuna değindi.
Dr. Öğr. Üyesi İsmail Ay: "Eskiden bağımlık denildiği zaman aklımıza sadece alkol, tütün ve madde bağımlılığı geliyordu. Günümüzde bu kapsam daha genişletilerek davranışsal bağımlılıklar dediğimiz bağımlılıklar da bu kategoriye dahil edildi ve genelgeyle bütün hepsiyle mücadele edilmesi kararlaştırıldı. Yapılan araştırmalar tüm bağımlılıkların dünyada olduğu gibi ülkemizde de bir yükseliş eğiliminde olduğunu gösteriyor. Dolayısıyla bağımlılıklar sadece ülkemizin değil dünyanın problemi haline gelmiş durumda. Biz de kurumlar olarak bu bağımlılıkları en aza indirmek ve sonunda toplumumuzun gündeminden çıkarmak için çalışmalar yürütüyoruz. Bu kapsamda gerçekleştirdiğimiz Bağımlılıkla Mücadele (Alkol, Tütün, Madde ve Davranışsal Bağımlılıklar) programıyla üniversitemizdeki mesai arkadaşlarımıza konu hakkında çeşitli bilgiler vererek öğrencilerimizi bu tür bağımlılıklardan uzak tutmak için var gücümüzle çalışacağız" ifadelerini kullandı.
Program, soruların cevaplanmasıyla sona erdi. - ERZURUM
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanvekili Prof. Dr. Doğan Aydal, AK Parti ile ittifakı reddedip İstanbul, Ankara ve İzmir'de ayrı aday çıkarmalarının arkasında yatan nedeni katıldığı canlı yayında açıkladı. Aydal, ''AK Parti'den iki büyükşehir istedik. Kocaeli ve Sakarya. Neden bunu istedik? Rahmetli Erbakan Hocamızın sanayi bölgelerine olan hassasiyetini biliyorsunuz. 35 tane ilçe talep ettik. Çünkü neden? Önlerine grafik koydum. Biz olmadan 76 ilçeyi kazanma şansları yoktu.'' dedi.
Bahçelievler'de boş arazide 19 yaşındaki bir gencin cesedi. bulundu. Gencin annesine WhatsApp üzerinde intihar içerikli bir veda mesajı attığı ortaya çıktı.
Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda deplasmanda Bitexen Antalyaspor'u 2-1 yenerek adını çeyrek finale yazdırdı.
İskoçya Sağlık Bakanı Michael Matheson, devletin parlamento çalışmalarında kullanması için tahsis ettiği tableti Fas tatilinde çocuklarına verince koltuğundan oldu. Matheson'un çocukları maç izlemek için tabletten internete girince 11 bin sterlinlik fatura geldi. Matheson olayın ortaya çıkmasının ardından istifa etti.
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Vedant Patel, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki Refah'a yönelik planladığı askeri operasyona destek vermeyeceklerini açıkladı. Patel, plansız ve düşünülmeden gerçekleştirilecek bir operasyonun felaket olacağını belirtti ve İsrail Başbakanı Netanyahu'ya bu konuyu ilettiğini söyledi. Ayrıca, Refah'taki sivillerin nereye gideceği sorusunun İsrailliler tarafından yanıtlanması gerektiğini ifade etti.
Konya'da çiftçiler, traktör ve binek araçlarıyla konvoy halinde Seydibey patates fabrikası önüne giderek, üretim kotasının başka ilçeye kaydırılmasını protesto etti. Fabrika önünde basın açıklaması yapan çiftçiler, bu kararın fabrikaya ve depolama alanına daha uzak yerlere daha fazla nakliye ve maliyetlere yol açtığını belirtti.
Kadıköy'de 4 yaşındaki torununu tramvayın altında kalmaktan son anda kurtaran İlgün Çölege, tramvayın altında kalarak ağır yaralandı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayda torunu hafif yaralandı.
UEFA Uluslar Ligi'nde 2024-25 sezonunda A Milli Takım'ın rakipleri belli oldu. Türkiye, Uluslar B Ligi'nde 4. grupta Galler, İzlanda ve Karadağ ile eşleşti.
Son Dakika › Yerel › Erzurum'da Bağımlılıkla Mücadele Programı Gerçekleştirildi - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?