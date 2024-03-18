Erzurum'da dün gece başlayan ve aralıklarla devam eden kar yağışı şehri yine beyaz bir örtüye bürüdü.
Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü; bölge genelinde havanın çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı geçeceğini; yağışların Erzurum, Ardahan ve çevrelerinde kar yağışlı, Erzincan, Bayburt ve çevrelerinde ise sabah saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve kar şeklinde geçeceğinin beklendiğini ifade etti. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığı mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor. Rüzgar güneyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor. Meteoroloji bölgede yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ tehlikesi bulunduğundan yetkililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiği hatırlatıldı.
Meteoroloji Erzurum için Cuma gününe kadar kar yağışı tahmininde bulundu. - ERZURUM
Son Dakika › Yerel › Erzurum'da Kar Yağışı Devam Ediyor - Son Dakika
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahmine göre, Muğla'nın Fethiye ve Seydikemer ilçelerinde 2 saatlik periyotta kuvvetli gök gürültülü sağanak bekleniyor. Halkın ani sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, hortum oluşma riski, ulaşımda aksamalar, kuvvetli rüzgar ve fırtına gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması isteniyor.
Kütahya'da 31 Mart yerel seçimlerine sayılı günler kala, kadın muhtar adayları 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel düzenlenen yemekte bir araya geldi. Programda keyifli anlar geçiren kadın muhtar adayları, kadın dayanışması adına önemli mesajlar verdi. Birbirlerine başarılar dileyen adaylar, Kütahya'yı yüceltmek için birlikte hareket etme çağrısı yaptı.
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