Erzurum\'da konut satışları azaldı

Erzurum'da konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre azaldı.

Türkiye genelinde Kasım ayında 93 bin 514 konut satıldı. Türkiye genelinde konut satışları Kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %20,6 azalarak 93 bin 514 oldu. Kasım 2023 döneminde Erzurum'da 781 satış yapıldı. Bunlardan 33 ipotekli ve 748 diğer şekilde oldu. Erzurum bu rakamlara göre Türkiye geneli satışlarda 30'uncu sırada yer aldı. Bir önceki ay Erzurum listenin yine 26'ıncı sırasındaydı. Ekim ayı içinde konut satışlarından ilk el satış 246 ve ikinci el satış 535 olarak gerçekleşti. 2022 Kasım ayında Erzurum'da 968 konut satışı olmuştu. - ERZURUM