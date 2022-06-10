Erzurum tarımda basamak atlayacak - Son Dakika
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Erzurum tarımda basamak atlayacak

10.06.2022 10:51
Erzurum tarımda basamak atlayacak

Erzurum Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği Başkanı Fuat Demir, Adana'da yapılan Türkiye Tarım Zirvesine katıldı.

Erzurum Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği Başkanı Fuat Demir, Adana'da yapılan Türkiye Tarım Zirvesine katıldı.

Başkan Demir, Küçükbaş hayvan varlığının geliştirmesine dayalı olarak Oltu Cağ Kebabının endüstriyel üretimi ve pazarlama projesi fizibilite raporu ile birlikte Erzurum'da tarımın gelişmesi için hazırladığı 10 ana başlıktan oluşan fizibilite çalışmasını dosya halinde Tarım Bakanı Yardımcısı Ebubekir Gizligider'e Tarım Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişli'ye iletilmek üzere verdi.

Adana'daki tarım zirvesinde Erzurum'un pilot il olması için sunum yapan Demir, yeni tarım modelini 10 başlık haline topladı. Demir, "Tarımsal Kooperatiflerin kurulması; Kaba Yem Desteği; Tarlaya Değil Ürüne Destek verilmesi; Sözleşmeli Çiftçi Modeli; Üretilen Ürünlere artı destek saplanması; Çiftçilerimizin sosyal güvencelerinin Devlet tarafından karşılanması; Tarımda Mili Politikalarının olması Türk Tarımı Milli Olmalı; Boş Arazilerin Tarım yapanlara tahsis edilmesi; Tarım Üretimi ve Hayvancılık yapan herkese üretici ve sanayici denilmesi; Tarımda Yeni Slogan olarak herkes ekmeli ve üretmelidir. Türkiye'nin en büyük tarım ve Mera arazisine sahip olan Erzurum İlimize yeni tarım modelinde pilot il olması yönünde talepte bulundu. Başkan Demir tarıma göstermiş oldukların önemden dolayı Erzurum Valisi Okay Memiş'e, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ve Erzurum Tarım İl Müdürü Osman Akal'a teşekkür ederim" dedi. - ERZURUM

Erzurum tarımda basamak atlayacak
Erzurum tarımda basamak atlayacak
Erzurum tarımda basamak atlayacak
Erzurum tarımda basamak atlayacak

YORUMLAR
500
Sekmen: 'Göletlerimizle birlikte bitkisel ve hayvansal üretim kat ve kat arttı' Sekmen: 'Göletlerimizle birlikte bitkisel ve hayvansal üretim kat ve kat arttı'
Kaynak: İHA

Erzurum, Türkiye, Adana, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Erzurum tarımda basamak atlayacak - Son Dakika

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