Erzurum Valisi Çiftçi'den Kurban Bayramı Mesajı - Son Dakika
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Erzurum Valisi Çiftçi'den Kurban Bayramı Mesajı

Erzurum Valisi Çiftçi\'den Kurban Bayramı Mesajı
06.06.2025 09:29
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Vali Çiftçi, Kurban Bayramı'nın önemini vurguladı ve birlik, kardeşlik dileklerinde bulundu.

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Kurban Bayramı vesilesiyle bir kutlama mesajı yayınladı.

Kurban Bayramı'nın paylaşma, bereket ve kardeşlik iklimiyle gönülleri kuşattığını ifade eden Vali Çiftçi, Mübarek Kurban Bayramı'nın; aziz milletimizin birlik ve beraberliğini pekiştirmesini, İslam alemi ve bütün insanlık için hayırlara, huzura, barışa ve merhamete vesile olmasını Yüce Allah'tan niyaz ediyorum. Bayramlar, gönülleri huzurla dolduran, kulluk şuurunu pekiştiren mübarek zamanlardır. Rabbimizin lütuf ve ihsanıyla eriştiğimiz bu müstesna günler, bizleri fıtri olarak sahip olduğumuz güzelliklere yaklaştırır. Sevgi, saygı, hoşgörü ve kardeşlik duyguları bu günlerde daha da güçlenir. Kırgınlıklar unutulur; ihtiyaç sahipleri, kimsesizler, yetimler, yaşlılar ve hastalar hatırlanır. Çocuklar sevindirilir, büyükler ziyaret edilir, gönüller alınır. Unutmayalım ki bayramlar, birlik ve beraberliğimize güç katan rahmet iklimleridir.

Kurban ibadetinin; Yüce Allah'a yakınlaşmanın, teslimiyetin ve sadakatin bir nişanesi olduğu kadar, paylaşma ve dayanışmanın da en güzel ifadesi olduğunu hatırlatan Vali Çiftçi, "Kurban ibadetlerimiz vesilesiyle, ihtiyaç sahiplerine uzanan eller, kardeşliğin ve merhametin en güzel tezahürünü ortaya koyar. Kurban, bir ibadet olduğu kadar yetimlerin, öksüzlerin, kimsesizlerin tebessümü olabilmeyi, ihtiyaç sahiplerinin hanelerine rahmet ve sevinç ulaştırmayı da gerektirir. Bu mübarek ibadette; sevindirirken sevinmenin, paylaşırken huzur bulmanın ve kardeşlik hukukunu, merhamet ahlakını yaşatmanın manası saklıdır. Kıymetli Erzurumlular, Bayramlar aynı zamanda sevdiklerimize kavuşma ve birlik olmanın daha anlamlı olduğu günlerdir. Sürücülerimizden bu güzel günlerde trafik kurallarına önemle riayet etmelerini rica ediyorum. Bu duygularla, dinimizin temel şartlarından olan Kurban Bayramı'nın kurtuluşumuza vesile olmasını diliyor; insanlık dışı muameleyle yurtlarından çıkarılan, canlarına kıyılan Filistinli kardeşlerimizin gönüllerine huzur, yurtlarına barış ve esenlik getirmesini diliyorum. Ayrıca kutsal topraklarda hac farizasını yerine getiren vatandaşlarımızın ibadetlerinin kabul olmasını Rabbim'den niyaz ediyorum. Kurban Bayramımız mübarek olsun" şeklinde konuştu. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Erzurum Valisi Çiftçi'den Kurban Bayramı Mesajı - Son Dakika

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