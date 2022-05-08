'Erzurumlu Mümessil' gala yaptı - Son Dakika
Üye Girişi

'Erzurumlu Mümessil' gala yaptı

08.05.2022 11:45
'Erzurumlu Mümessil' gala yaptı

"Erzurumlu Mümessil" filminin galası, MNG Alışveriş ve Yaşam Merkezi'nde geniş katılımla gerçekleştirildi.

"Erzurumlu Mümessil" filminin galası, MNG Alışveriş ve Yaşam Merkezi'nde geniş katılımla gerçekleştirildi.

Gecede konuşan Vali Okay Memiş, filmde Erzurum'un kültürüne, tarihine ve doğal güzelliklerine yer verildiğini aktararak, "Yapımcısından yönetmenine, filmde rol alan sanatçılara ve tüm set ekibine teşekkür ediyorum." dedi.

Filmin başrolünde Burak Bozdağ'ın yer aldığı, yapımcıları iş insanı Halil Karapınar ve Boz Yapım'ın olduğunu filmin galasına ilgi yoğun oldu. - ERZURUM

'Erzurumlu Mümessil' gala yaptı
'Erzurumlu Mümessil' gala yaptı
'Erzurumlu Mümessil' gala yaptı
'Erzurumlu Mümessil' gala yaptı

YORUMLAR
500
Erzurum Valisi Memiş, Minik Ceren'i ziyaret etti Erzurum Valisi Memiş, Minik Ceren'i ziyaret etti Son dakika haberi! Vali Memiş, kazada suda kaybolan vatandaşın arama çalışmalarını yerinde inceledi Son dakika haberi! Vali Memiş, kazada suda kaybolan vatandaşın arama çalışmalarını yerinde inceledi

Okay Memiş, alışveriş, MNG Kargo, Erzurum, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel 'Erzurumlu Mümessil' gala yaptı - Son Dakika


Son Dakika
11:24 "Zafer Partisi gelecek sığınmacılar gidecek" sloganı sonrası ilçe başkanı gözaltına alındı Ümit Özdağ sosyal medyadan tepki gösterdi
11:20 Doğum kilolarından kurtulan Kylie Jenner, bikinili pozlarını takipçileriyle paylaştı
11:17 Vahşice katledilen Pınar Gültekin'in annesi Şefika Gültekin Anneler Günü'nde konuştu: En büyük hediyem katilin en ağır cezayı alması
10:54 Erdoğan'dan Anneler Günü mesajı: Annelerimiz müşfik bir sığınaktır
10:45 Uzman isim kangalların diğer köpeklerden en büyük farkını açıkladı: Aile içi çiftleşme yapmıyorlar
10:33 Luhansk Valisi acı haberi verdi: Sivillerin saklandığı okula yapılan saldırıda 60 Ukraynalı hayatını kaybetti
10:30 Polisin kıskaca aldığı "Gargamel" lakaplı uyuşturucu taciri evinde sobelendi
10:28 Taksim'de yabancı uyruklu bir kişi "öleceğim" diyerek köprüden aşağı atladı
10:07 Şampiyonluk kutlamalarında neredeyse bayılacaktı! Abdülkadir Ömür'ün zor anlarının görüntüleri ortaya çıktı
09:58 İstanbul'da elti dehşeti! Sokak ortasında tabancayla ağzından vurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.05.2022 11:51:31. #1.11#
SON DAKİKA: 'Erzurumlu Mümessil' gala yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement