'Erzurumlu Mümessil' gala yaptı - Son Dakika

"Erzurumlu Mümessil" filminin galası, MNG Alışveriş ve Yaşam Merkezi'nde geniş katılımla gerçekleştirildi.

Gecede konuşan Vali Okay Memiş, filmde Erzurum'un kültürüne, tarihine ve doğal güzelliklerine yer verildiğini aktararak, "Yapımcısından yönetmenine, filmde rol alan sanatçılara ve tüm set ekibine teşekkür ediyorum." dedi.

Filmin başrolünde Burak Bozdağ'ın yer aldığı, yapımcıları iş insanı Halil Karapınar ve Boz Yapım'ın olduğunu filmin galasına ilgi yoğun oldu. - ERZURUM