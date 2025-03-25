Erzurumlular Derneği'nden Geleneksel İftar Programı - Son Dakika
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Erzurumlular Derneği'nden Geleneksel İftar Programı

Erzurumlular Derneği\'nden Geleneksel İftar Programı

Eski İzmir Erzurumlular Kültür ve Dayanışma Derneği, geleneksel iftar programını düzenleyerek dernek üyeleri, iş insanları ve vatandaşlarla birlikte oruç açtı. Programa siyasi temsilciler ve birçok davetli katıldı.

25.03.2025 15:18  Güncelleme: 15:20
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Eski İzmir Erzurumlular Kültür ve Dayanışma Derneği tarafından düzenlenen geleneksel iftar programında, dernek üyeleri, iş insanları ve vatandaşlar birlikte oruç açtı.

Eski İzmir Erzurumlular Kültür ve Dayanışma Derneği tarafından düzenlenen geleneksel iftar yemeğine İzmir Vali Yardımcısı Dr. Mehmet Gödekmerdan, İzmir Ticaret Odası Başkanvekili Hüseyin Sağır, Türkiye Gazetesi İzmir Koordinatörü Yüksel Güven, Ege Bölgesi Erzurumlular Federasyon Kurucu Onursal Genel Başkanı Muzaffer Okumuş, Pınarbaşı Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Cezmi Çulhaoğlu, MHP Karabağlar İlçe Başkanı Latif Alaboğa, AK Parti Karabağlar İlçe Başkanı Hüseyin Uzun, iş insanları Nurullah Sağır, Muhammet Canbaz, Hasan Özkaya, dernek başkanları, siyasi partilerin temsilcileri, belediye meclis üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Karabağlar ilçesinde bulunan dernek binası önünde, Erzurumlu hayırsever iş insanlarının desteğiyle gerçekleştirilen iftar programı dualarla başladı. Kuran-ı Kerim tilaveti ve okunan ezanın ardından tüm davetliler birlikte orucunu açtı.

Programda konuşan Eski İzmir Erzurumlular Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Dursun Kurtlu, katkıda bulunan iş insanlarına ve davete katılan misafirlere teşekkür etti. - İZMİR

Kaynak: İHA

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