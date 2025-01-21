Esad Rejimi Şam\'da Camileri Vurdu

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ŞAM (İHA) – Suriye'de Esad rejiminin başkent Şam'da uyguladığı zulüm, her geçen gün gözler önüne seriliyor. Suriyelilerin yoğunlukta yaşadığı bölgelere çeşitli bombalar atan rejim uçakları, camileri dahi kullanılamaz hale getirdi.

Suriye'de Esad rejiminin devrilmesinin ardından rejimin saldırıları sonucu kent ve kasabalarda oluşan hasarın boyutları her geçen gün daha da belirginleşiyor. Başkent Şam'a bağlı Deraya ilçesinde katliam yapan rejim uçaklarının bombaladığı yerle bir olan camiler görüntülendi. Rejimin çekilmesinin ardından Deraya ilçe meydanında bulunan ve enkaza dönen camiden geriye beton ve demir yığını kaldı.

Deraya'da yaşayan ve zulme tanık olan Umam Hatip, "Buradaki tüm sağlam binaları yıktılar, sonra da demirleri çaldılar. Rejim askerleri, biz onlara tüccar diyoruz, burayı yerle bir ettiler. Yıkılan binalardaki demirleri götürüp sattılar. Kamyonlar ve kepçelerle binaları tamamen yıkıyor, demirleri alıyorlardı. Rejim, ilçeyi bu hale dönüştürdü. Deraya'da tüm camileri vurdular. Bir tane sağlam cami kalmamıştı. Sözde bizi ve vatanı koruyacak olan askerler bizi yerle bir etti" ifadelerini kullandı. - ŞAM