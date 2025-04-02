Merkezi Ankara'da bulunan Ankara Sosyal İktisadi Araştırma ve Yardımlaşma Vakfı (ESAV) 'da bayramlaşma programı düzenlendi.

Çok sayıda hemşehrinin bir araya geldiği programda ev sahibi sıfatıyla selamlama konuşması yapan ESAV Genel Başkanı Veysel Karani Aksungur; "Öncelikle şunu herkesin bilmesinde fayda olduğunu düşünüyorum. Her ne kadar vücut olarak Erzurum'da yaşamıyor olsak ta Erzurumluluğun bilinci ile hareket ediyoruz. Bu şehrin efradı olarak çoluk çocuğumuza yakın çevremize Erzurumluluk bilincini aşılamaya çalışıyoruz. Vakıf olarak elimizden geldiği kadar herkesi tanıştırmayı, bir araya getirmeyi, kaynaştırmayı, birlikte iş yapma kültürünü geliştirmeye, ortak faaliyetlerde bulunmaya, sosyal ve kültürel zenginliklerimizi aktarmaya ve arttırmaya, dostluk, kardeşlik ve akrabalık duygusunu geliştirerek ekip olmayı sağlamaya yönelik çalışmalarımız aralıksız olarak devam etmektedir. Yaygın örgütlenmeyi benimsediğimiz için Ankara'nın merkezinde ve Ankara dışında bir çok yerde şube ve merkezlerimiz bulunmaktadır. Hemşerilerimizin ilçe ve köy dernekleri başta olmak üzere, örgütlenmelerine özel önem vermekte ve onları desteklemekteyiz" dedi.

Daha sonra halk ozanı Zeki Erdali okuduğu birbirinden güzel parçalarla katılımcılara duygulu anlar yaşattı.

Misafir sanatçı olarak programa katılan Karslı halk ozanı Aşık Selahattin Dündar boynuna astığı çift saz eşliğinde okuduğu türküler ve anlattığı halk hikayeleri ile programa renk kattı.

Halk ozanı Ali Oltulu saz ve söz dilinde katılımcıları tek tek selamlarken okuduğu birbirinden güzel Erzurum türküleri eşliğinde Şair Şerif Çöpürgenzli şiirler okuyarak katılımcılardan alkış aldı.

Program Erzurum su böreği ve bayram tatlısı ikramıyla son buldu. - ERZURUM