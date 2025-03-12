Esenyurt Adliyesi Projesi 2025 Yatırım Programına Alındı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Esenyurt Adliyesi Projesi 2025 Yatırım Programına Alındı

Esenyurt Adliyesi Projesi 2025 Yatırım Programına Alındı

Esenyurt, yıllardır beklediği adliye binasına kavuşuyor. Belediye Başkan Vekili Can Aksoy, Cumhurbaşkanlığının talimatıyla adalet sarayı projesinin 2025 yatırım programına alındığını duyurdu. Proje, ilçenin gelişimi açısından büyük bir adım olarak değerlendiriliyor.

12.03.2025 12:03  Güncelleme: 12:07
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

2008 yılında ilçe olmasına rağmen yıllardır adliye binası yapılmayan ve adli durumlarda başka ilçelere bağımlı kalan Esenyurt, adalet sarayına kavuşuyor.

Esenyurt Belediye Başkan Vekili Can Aksoy, "Esenyurt'un 1 milyona yakın nüfusuyla önemli bir ihtiyacı olan Esenyurt Adliyesi, Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla Adalet Bakanlığımızın 2025 yatırım programına alındı. Haziran ayında teknik projenin tamamlanmasının ardından, sonbaharda temeli atılacak" dedi.

Esenyurt Adalet Sarayı Projesi, Belediye Başkan Vekili Can Aksoy'un girişimleriyle Cumhurbaşkanlığının 2025 yatırım programına alındı. Gökevler Mahallesi'nde yaklaşık 22 bin metrekarelik bir arazi üzerine inşa edilecek olan adalet sarayı projesi, 85 bin metrekarelik kapalı alanıyla hizmet verecek. Adalet Bakanlığının desteğiyle hayata geçirilen proje sayesinde Esenyurtlular'ın adliye hizmetlerine erişimi kolaylaşacak.

"İlçenin gelişimi açısından büyük bir yatırım"

İstanbul Valisi Davut Gül ile birlikte adliyenin inşa edileceği arazide incelemelerde bulunan Başkan Vekili Aksoy, Vali Gül'e projenin detayları hakkında bilgi verdi. Projeye katkı sağlayan tüm kurumlara teşekkür eden Aksoy, yatırımın ilçenin gelişimi açısından büyük bir adım olduğunu belirterek şöyle konuştu: "Esenyurt'un 1 milyona yakın nüfusuyla önemli bir ihtiyacı olan Esenyurt Adliyesi, Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla Adalet Bakanlığımızın 2025 yatırım programına alındı. Haziran ayında teknik projenin tamamlanmasının ardından, sonbaharda temeli atılacak. İnşaat süreci hızla devam edecek ve kısa sürede tamamlanarak ilçemize hizmet verecek." - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Can Aksoy, Esenyurt, istanbul, Son Dakika

Son Dakika Yerel Esenyurt Adliyesi Projesi 2025 Yatırım Programına Alındı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Araç almak isteyenler dikkat Taşıt kredilerinde vade sınırı değişti Araç almak isteyenler dikkat! Taşıt kredilerinde vade sınırı değişti
Dünya tıp tarihinde bir ilk Yapay kalple 100 gün yaşadı Dünya tıp tarihinde bir ilk! Yapay kalple 100 gün yaşadı
Netanyahu Şara’ya meydan okudu Suriye’de yeni karakollar kuracaklar Netanyahu Şara'ya meydan okudu! Suriye'de yeni karakollar kuracaklar
Süper Lig’de yeni sezonun başlama tarihi belli oldu Süper Lig'de yeni sezonun başlama tarihi belli oldu
Şara’nın ülkeyi karıştıranlara karşı şakası yok: En yakınlarımız bile olsa cezalandıracağız Şara'nın ülkeyi karıştıranlara karşı şakası yok: En yakınlarımız bile olsa cezalandıracağız
Türkiye’de en çok kullanılan isimler ve soyisimler belli oldu Türkiye'de en çok kullanılan isimler ve soyisimler belli oldu
Şenol Güneş, Trabzonspor’daki yeni görevini duyurdu Şenol Güneş, Trabzonspor'daki yeni görevini duyurdu
Tantuni diye at eti yedirmişler Bakanlık ili de firmayı da ifşa etti Tantuni diye at eti yedirmişler! Bakanlık ili de firmayı da ifşa etti
Özgür Özel’e Mansur Yavaş’ın adaylık çıkışını sordular, yanıt vermedi Özgür Özel'e Mansur Yavaş'ın adaylık çıkışını sordular, yanıt vermedi
Bir ülkede hakemlere yalan testi yapıldı Bir ülkede hakemlere yalan testi yapıldı
Trabzonspor, teknik direktör Fatih Tekke ile 5 yıllık sözleşme imzaladı Trabzonspor, teknik direktör Fatih Tekke ile 5 yıllık sözleşme imzaladı
FIFA’dan Sakaryaspor’a üç dönem transfer yasağı FIFA'dan Sakaryaspor'a üç dönem transfer yasağı
Konya’da 4 gündür her yerde aranan genç inşaatın bodrum katında ölü bulundu Konya'da 4 gündür her yerde aranan genç inşaatın bodrum katında ölü bulundu

10:55 Araç almak isteyenler dikkat Taşıt kredilerinde vade sınırı değişti Araç almak isteyenler dikkat! Taşıt kredilerinde vade sınırı değişti
10:41 Dünya tıp tarihinde bir ilk Yapay kalple 100 gün yaşadı Dünya tıp tarihinde bir ilk! Yapay kalple 100 gün yaşadı
10:22 Netanyahu Şara’ya meydan okudu Suriye’de yeni karakollar kuracaklar Netanyahu Şara'ya meydan okudu! Suriye'de yeni karakollar kuracaklar
16:31 Süper Lig’de yeni sezonun başlama tarihi belli oldu Süper Lig'de yeni sezonun başlama tarihi belli oldu
16:29 Şara’nın ülkeyi karıştıranlara karşı şakası yok: En yakınlarımız bile olsa cezalandıracağız Şara'nın ülkeyi karıştıranlara karşı şakası yok: En yakınlarımız bile olsa cezalandıracağız
16:20 Türkiye’de en çok kullanılan isimler ve soyisimler belli oldu Türkiye'de en çok kullanılan isimler ve soyisimler belli oldu
16:12 Şenol Güneş, Trabzonspor’daki yeni görevini duyurdu Şenol Güneş, Trabzonspor'daki yeni görevini duyurdu
16:10 Tantuni diye at eti yedirmişler Bakanlık ili de firmayı da ifşa etti Tantuni diye at eti yedirmişler! Bakanlık ili de firmayı da ifşa etti
15:59 Özgür Özel’e Mansur Yavaş’ın adaylık çıkışını sordular, yanıt vermedi Özgür Özel'e Mansur Yavaş'ın adaylık çıkışını sordular, yanıt vermedi
15:40 Bir ülkede hakemlere yalan testi yapıldı Bir ülkede hakemlere yalan testi yapıldı
15:39 Trabzonspor, teknik direktör Fatih Tekke ile 5 yıllık sözleşme imzaladı Trabzonspor, teknik direktör Fatih Tekke ile 5 yıllık sözleşme imzaladı
15:35 FIFA’dan Sakaryaspor’a üç dönem transfer yasağı FIFA'dan Sakaryaspor'a üç dönem transfer yasağı
15:31 Konya’da 4 gündür her yerde aranan genç inşaatın bodrum katında ölü bulundu Konya'da 4 gündür her yerde aranan genç inşaatın bodrum katında ölü bulundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.03.2025 12:13:46. #7.12#
SON DAKİKA: Esenyurt Adliyesi Projesi 2025 Yatırım Programına Alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.