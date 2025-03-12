Esenyurt Adliyesi Projesi 2025 Yatırım Programına Alındı

2008 yılında ilçe olmasına rağmen yıllardır adliye binası yapılmayan ve adli durumlarda başka ilçelere bağımlı kalan Esenyurt, adalet sarayına kavuşuyor.

Esenyurt Belediye Başkan Vekili Can Aksoy, "Esenyurt'un 1 milyona yakın nüfusuyla önemli bir ihtiyacı olan Esenyurt Adliyesi, Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla Adalet Bakanlığımızın 2025 yatırım programına alındı. Haziran ayında teknik projenin tamamlanmasının ardından, sonbaharda temeli atılacak" dedi.

Esenyurt Adalet Sarayı Projesi, Belediye Başkan Vekili Can Aksoy'un girişimleriyle Cumhurbaşkanlığının 2025 yatırım programına alındı. Gökevler Mahallesi'nde yaklaşık 22 bin metrekarelik bir arazi üzerine inşa edilecek olan adalet sarayı projesi, 85 bin metrekarelik kapalı alanıyla hizmet verecek. Adalet Bakanlığının desteğiyle hayata geçirilen proje sayesinde Esenyurtlular'ın adliye hizmetlerine erişimi kolaylaşacak.

"İlçenin gelişimi açısından büyük bir yatırım"

İstanbul Valisi Davut Gül ile birlikte adliyenin inşa edileceği arazide incelemelerde bulunan Başkan Vekili Aksoy, Vali Gül'e projenin detayları hakkında bilgi verdi. Projeye katkı sağlayan tüm kurumlara teşekkür eden Aksoy, yatırımın ilçenin gelişimi açısından büyük bir adım olduğunu belirterek şöyle konuştu: "Esenyurt'un 1 milyona yakın nüfusuyla önemli bir ihtiyacı olan Esenyurt Adliyesi, Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla Adalet Bakanlığımızın 2025 yatırım programına alındı. Haziran ayında teknik projenin tamamlanmasının ardından, sonbaharda temeli atılacak. İnşaat süreci hızla devam edecek ve kısa sürede tamamlanarak ilçemize hizmet verecek." - İSTANBUL