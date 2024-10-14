Esenyurt İstihdam Fuarı: İşveren ve İşçi Buluşması - Son Dakika
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Esenyurt İstihdam Fuarı: İşveren ve İşçi Buluşması

Esenyurt İstihdam Fuarı: İşveren ve İşçi Buluşması

Esenyurt Belediyesi, 14-17 Kasım tarihleri arasında düzenlenen Esenyurt İstihdam Fuarı'nda 80 firma ile binlerce iş arayanı bir araya getirerek işsizliğe karşı mücadele ediyor. Belediye Başkanı Dr. Ahmet Özer, ekonomik kriz sürecinde işsizliğin önemli bir sorun olduğunu belirtti.

14.10.2024 14:04  Güncelleme: 14:15
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Esenyurt Belediyesi, işveren ile işçiyi Esenyurt İstihdam Fuarı'nda buluşturdu. 80 firmanın katıldığı ve 3 gün sürecek fuarda binlerce Esenyurtlunun işveren ile buluşması beklenirken, işsizliğe karşı mücadele mesajı verildi.

Esenyurt İstihdam Merkezi (İSBİM) bünyesinde son 6 ayda 3 binden fazla vatandaşa iş bulunurken, projenin genişletilmesi ve daha çok vatandaşa iş imkanı sağlanmak maksadıyla 14 - 17 Kasım arasında Esenyurt İstihdam Fuarı başladı. 80 kurumsal firmanın katıldığı fuar, Esenyurt Belediye Başkanı Dr. Ahmet Özer'in konuşmasının ardından açılışını yaptı. Esenyurtluların yoğun ilgi gösterdiği fuarda binlerce vatandaşa istihdam sağlanması amaçlanırken, işsizliğe karşı mücadele mesajı verildi.

İstihdam fuarında konuşan Esenyurt Belediye Başkanı Dr. Ahmet Özer, "Ekonomik kriz süreci içerisinde Türkiye'nin en büyük sorunlarından birisi işsizlik. Türkiye'nin dört bir yanında olduğu gibi Esenyurt'ta çok sayıda işsiz vatandaş var. Biz sosyal belediyeciliğin gereği olarak bu kardeşlerimize istihdam sağlamak için caba gösteriyoruz. Kariyer merkezimizde bu konu ile alakalı 35 yetkin personelimiz mevcut, onlar gerekli süreci ilerleterek işveren ile işçiyi buluşturuyor. Bu çerçeve içerisinde bugün burada 3 gün sürecek bir istihdam fuarı açtık. Bir farkındalık oluşturmak, sesimizi duyurmak, işveren ile işçi arayanı bir araya getirmek için stantlar açtık. 80 firma katıldı ve stantlarını gezdiğimde 3 ile 5 bin arasında personel ihtiyaçlarının olduğunu öğrendim. İnşallah fuarının bitimine kadar vatandaşlarımıza binlerce istihdam sağlamış olacağız" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Esenyurt İstihdam Fuarı: İşveren ve İşçi Buluşması - Son Dakika

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