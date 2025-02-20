Esenyurt'ta Karla Mücadele Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika
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Esenyurt'ta Karla Mücadele Çalışmaları Devam Ediyor

Esenyurt\'ta Karla Mücadele Çalışmaları Devam Ediyor

Esenyurt Belediye Başkan Vekili Can Aksoy, İstanbul'daki kar yağışı sonrası yapılan toplantıya katılarak ilçede sürdürdükleri karla mücadele çalışmalarını anlattı. 850 kişilik ekip, 90 iş makinesi ile kar küreme ve tuzlama faaliyetlerini yürütüyor.

20.02.2025 22:37  Güncelleme: 22:44
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Esenyurt Belediye Başkan Vekili Can Aksoy, düzenlenen kışla mücadele değerlendirme toplantısına katıldı.

İstanbul'u etkisi altına alan kar yağışı ile ilgili İstanbul Valisi Davut Gül başkanlığında İl AFAD Merkezi'nde Kış Tedbirleri Değerlendirme Toplantısı düzenlendi. Online yapılan toplantıya Esenyurt Kaymakamı Fatih Çobanoğlu, Esenyurt Belediye Başkan Vekili Can Aksoy ve ilçe idari amirleri de katıldı. Kaymakam Çobanoğlu ve Başkan Vekili Aksoy, ilçede yürütülen karla mücadele çalışmalarıyla ilgili katılımcıları bilgilendirdi.

Esenyurt Belediyesine bağlı 850 kişilik ekip, karla mücadele kapsamında çalışmalarını aralıksız sürdürdü. Çalışmalar çerçevesinde 12'si kar küreme aracı olmak üzere 90 iş makinesi ve mobil mücadele aracı, 4 ikram aracı görevlendirildi. Gece boyunca devam eden kar küreme ve tuzlama çalışmaları ile özellikle sağlık ocakları, hastaneler, itfaiye, emniyet gibi kurumlar ve halkın yoğun olduğu yerlerin ulaşıma kapanmaması sağlandı.

Evde sağlık ve ambulans hizmeti ile ilçede yaşayan yatağa bağımlı, yaşlı ve durumu hastaneye gitmeye elverişli olmayan hastalara destek olundu. Evlerde serum, iğne, pansuman gibi hizmetler ücretsiz olarak sunulurken, ambulans ve hasta nakil araçlarıyla hastaların sağlık kurumlarına ulaşımı da sağlandı.

Ekipler, soğuk kış günlerinde vatandaşlara sıcak çorba ikramında bulundu. İşe gidiş ve dönüş saatlerinde metrobüs güzergahları başta olmak üzere insan trafiğinin yoğun olduğu noktalarda çeşitli ikramlar yapıldı.

Belediyenin çağrı merkezi 24 saat boyunca tam kapasite hizmet verdi. Günde yaklaşık 2 bin çağrı cevaplayan ekipler, vatandaşların taleplerini ilgili birimlere ileterek, çözülene kadar takibini sağladı. Yetkililer, vatandaşların herhangi bir olumsuzluk durumunda belediyenin 444 0 411 numaralı çağrı merkezinden veya 544 373 69 78 numaralı Whatsapp iletişim hattı üzerinden taleplerini iletebileceğini bildirdi.

Ulaşımın aksamaması ve vatandaşların zor durumda kalmaması için ilçedeki 7 bulvar, 130 cadde ve 2 bin 796 sokakta hizmet veren ekipler, kar yağışının olumsuzluklarını en aza indirmek için yağışlar durana kadar çalışmalarına devam edecek. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Esenyurt'ta Karla Mücadele Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika

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