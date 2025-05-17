Esenyurt\'ta "Kelimenin Esrarı" öyleşisi yoğun ilgi gördü

Esenyurt Belediyesi'nin Mayıs ayı Kültür-Sanat Etkinlikleri kapsamında, edebiyat dünyasının önemli isimlerinden Prof. Dr. Nurullah Genç, "Kelimenin Esrarı" başlıklı söyleşisiyle Esenyurtlularla buluştu. Şehit Erol Olçok Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinlik, vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılandı.

Esenyurt Belediyesi, kültür-sanat etkinlikleriyle ilçede sosyal ve kültürel yaşamı canlandırmayı sürdürüyor. Bu kapsamda Yazar Nurullah Genç'in konuşmacı olarak katıldığı söyleşide sözün büyüsü, dilin insan ruhuna etkisi ve kelimelerin derin anlamları ele alındı. Katılımcılar, güzel kelimelerin dünyayı nasıl güzelleştirdiğini bir kez daha hatırlama fırsatı buldu.

"Esenyurt'ta bir şeyler değişmeye başlamış"

Konuşmasında salondaki coşkuya dikkat çeken Yazar Nurullah Genç, "Daha önce de Esenyurt'a geldim. Salonlar genelde sakindi ama bugün hiç beklemediğim, ummadığım bir coşkuyla karşılaştım. Son derece mutlu oldum. Gördüm ki Esenyurt'ta bir şeyler değişmeye başlamış. Bu değişime katkı sunmak büyük mutluluk. Belediyemize, Başkanımıza ve emeği geçen herkese yürekten teşekkür ediyorum. Umuyorum ki bu program gençlerin zihin dünyasında bir iz bırakır" dedi.

"Dolu dolu bir akşamdı"

Etkinlik sonrası düşüncelerini paylaşan Süheyla Özdemir ise "Bu akşam gerçekten çok dolu dolu geçti. Nurullah hocamız çok güzel bir yere değindi. Gerek evlatlarımız gerek kendimiz adına çok güzel bir söyleşiydi. Biz yetişkinler çoğu zaman evlatlarımıza nasıl hitap edeceğimizi bilemiyoruz. Bize çok güzel yollar açtı. Bu anlamda Esenyurt Belediyesine, yeni nesile çok güzel örnek olacak bu tarz programlar düzenledikleri için teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL