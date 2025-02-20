Eski Devlet Bakanı Ali Doğan, Son Yolculuğuna Uğurlandı - Son Dakika
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Eski Devlet Bakanı Ali Doğan, Son Yolculuğuna Uğurlandı

Eski Devlet Bakanı Ali Doğan, Son Yolculuğuna Uğurlandı

78 yaşında hayatını kaybeden eski Devlet Bakanı Ali Doğan için İstanbul'da cenaze töreni düzenlendi. Törene çok sayıda siyasi ve spor camiasından isim katıldı.

20.02.2025 15:27  Güncelleme: 15:37
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İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede 78 yaşında hayatını kaybeden eski Devlet Bakanı Ali Doğan, Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde düzenlenen cenaze töreninin ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Bir süredir akciğer kanseri nedeniyle Maslak'ta tedavi gördüğü özel bir hastanede hayatını kaybeden eski Devlet Bakanı Ali Doğan için Levent'teki Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, TBMM Başkanvekili ve MHP İstanbul Milletvekili Celal Adan, İstanbul Valisi Davut Gül, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan ile birlikte spor camiasının önde gelen isimleri, Doğan'ın ailesi ve yakınları katıldı. Doğan'ın yakınları cami bahçesinde taziyeleri kabul etti. Öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazın ardından, Doğan'ın cenazesi defnedilmek üzere Kilyos Mezarlığı'na götürüldü. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Eski Devlet Bakanı Ali Doğan, Son Yolculuğuna Uğurlandı - Son Dakika

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