Eski Hastane Deposuna Vandalizm

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Katilin kimliği de cinayet anı da hayrete düşürdü

Haber: Muhammet Fatih BAŞCI

(BURDUR) - Burdur'da eski Devlet Hastanesi'nin deposuna giren kimliği belirsiz kişiler, sprey boya ile duvarlara yazılar yazıp güvenlik kamerasını boyadı.

Edinilen bilgiye göre, Burdur merkez İnönü Bulvarı'nda bulunan eski Burdur Devlet Hastanesi'nin arka kısmındaki depo bölümünün kapısının kırık olduğunu fark eden vatandaşlar, polis ekiplerine durumu bildirdi.

Olay yerine gelen polis ekiplerinin yaptığı incelemede, gece saatlerinde bölgeye gelen ve deponun kapısını kırarak içeri giren kimliği belirsiz şahısların, önce sprey boya ile duvarlara yazılar yazdığı, daha sonra güvenlik kamerasını boyayarak kayıt alınmasını engellediği belirlendi.

İçinde eski klimalar ve bazı medikal malzemelerin bulunduğu deponun kapısının yanı sıra duvarının bir bölümünün de kırıldığı tespit edildi.

Olay yeri inceleme ekipleri, eski hastane binasında çalışma yapmasının ardından İl Sağlık Müdürlüğü personeli tarafından yapılan incelemede depodan herhangi bir malzemenin çalınmadığı belirlendi. Depodaki malzemeler, ekiplerin çalışmasını tamamlamasının ardından başka bir yere taşındı.

Polis, şüphelilerin kimliğinin tespiti için çalışma başlattı.