Eski Polatlıspor Başkanı Serkan Özkan\'ın Cenazesi Toprağa Verildi

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Ankara'nın Polatlı ilçesinde küçükbaş hayvanlar yüzünden çıkan kavgada yaralanan ve tedavi gördügü hastanede hayatını kaybeden eski Polatlıspor Başkanı Serkan Özkan, kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

25 Mayıs günü akşam saatlerinde Polatlı ilçesi Gülveren Mahallesi Besihaneler bölgesinde iddiaya göre Ali Yiğit'e ait küçükbaş hayvanların kapısının önünü kirletmesi üzerine Seyfullah Özkan, Yiğit'in yanına giderek hayvanları salmamasını istedi. Çıkan tartışma Ali Yiğit ve yanındakilerin Seyfullah Özkan'a saldırması ile kavgaya dönüştü. Özkan'ın yakınlarına haber vermesi ile olay büyüdü. Olay yerine gelen eski Polatlıspor Başkanı Serkan Özkan ve damadı Yunus Emre Ovacık kavgayı ayırırken, Ali Yiğit'in kardeşi İbrahim Yiğit arabayı hızla grubun üzerine sürdü. Aracın altında kalan eski Polatlıspor Başkanı ve AK Parti Polatlı İlçe Başkan Yardımcısı Serkan Özkan ve damadı Yunus Emre Ovacık ile birlikte toplam 8 kişi yaralandı. Ankara Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Serkan Özkan, 1 hafta sonra hayatını kaybetti. Kazada yaralanan Yunus Emre Ovacık ve diğer 6 kişinin tedavisi sürerken, olayla ilgili 3 kişi tutuklandı.

Olayda hayatını kaybeden Serkan Özkan için Polatlı Yenimahalle Camii'nde öğle namazını müteakip cenaze namazı kılındı. Cenaze törenine Polatlı Belediye Başkanı Mürsel Yıldızkaya, Haymana Belediye Başkanı Levent Koç, AK Parti Polatlı İlçe Başkanı İlhami Teke, AK Parti Haymana İlçe Başkanı Ahmet Özkan ve çok sayıda vatandaş katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından Özkan, Polatlı'da defnedildi. - ANKARA