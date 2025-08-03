Eskişehir\'de Bisiklet Satışları Arttı

Eskişehir'de artan sıcaklar ve şehirdeki trafik yoğunluğu bisiklet satışlarına da olumlu yansıdı.

Eskişehir'de uzun yıllardır bisiklet satıcılığı yapan Soner Altun, bu yıl hem klasik, hem de elektrikli bisiklet satışlarında geçen senelere göre artış yaşandığını söyledi. Artan yakıt fiyatları ve şehirdeki trafik yoğunluğunun, vatandaşları bisiklet kullanmaya yönlendirdiğini belirten Altun, "Arabası olan insanlar tarafından bisiklet talebi daha çok oluyor. 'Trafikten bıktık' ya da 'Benzin fiyatlarından bıktık' diyerek bisiklet alanlar daha fazla" dedi.

"Bisiklet yolunun tamamlanması bisiklete olan ilgiyi daha da arttıracak"

Eskişehir'de yapımı devam eden bisiklet yollarının tamamlanmasıyla birlikte kullanıcılarının daha da artacağını söyleyen Altun, "Eskişehir'de kullanım zaten yaygın, ama bisiklet yolunun tamamlanması bisiklete olan ilgiyi daha da arttıracak. Şu anda bile en büyük kullanım sebebi trafik. Bu nedenle çalışmalar bittiğinde daha da tercih edileceğini düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

"Bisiklet kullanan çocukların enerjilerini atabilecekleri bir alan oluşuyor"

Bisiklet kullanımının çocukların gelişimi açısından da önemli olduğuna dikkat çeken Altun, "Çocuklar içlerine kapanık olmamalı. Sokakla tanışmaları açısından bisiklet daha iyi olduğundan bu sene çocuk grubu satışları biraz daha fazla. Özellikle okul çağındaki çocuklara aileleri tarafından daha çok bisiklet alınmaya başlandı bu sayede çocukların enerjilerini atabilecekleri bir alan oluşuyor. Bisiklet kullanım yaşı da her geçen yıl daha da küçük yaşlara iniyor. 3-4 yaşındaki çocuklara özel modeller de ilgi görüyor" diye konuştu.

"Teknik özelliklere göre fiyatlarda değişiyor"

Soner Altun, her yaş grubuna ve bütçeye uygun bisikletlerin satışta olduğunu belirterek, fiyatların kullanıcı beklentisine göre değiştiğini söyleyerek şunları anlattı;

"En uygun bisikletler 5-6 bin liradan başlıyor. Kullanıcı daha iyi bir model istediğinde elektrikli bisikletler de dahil fiyatlar 50-60 bin liraya kadar çıkabiliyor. Normal bisikletler ise 15-20 bin liraya kadar modeller var. Teknik özelliklere göre fiyatlarda değişiyor. Mağazamızdaki tüm bisikletler 2 yıl garanti kapsamındadır." - ESKİŞEHİR