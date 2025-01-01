Eskişehir'de Denetimlerden 414 Bin TL Ceza - Son Dakika
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Eskişehir'de Denetimlerden 414 Bin TL Ceza

Eskişehir\'de Denetimlerden 414 Bin TL Ceza

Eskişehir'de yapılan denetimlerde 271 firmaya toplam 413.600 TL ceza kesildi.

01.01.2025 11:38
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Eskişehir'de Ticaret İl Müdürlüğü ekiplerinin son 1 ay içerisinde gerçekleştirdiği denetimler sonucunda, kuralları ihlal ettiği tespit edilen işletmelere toplam 413 bin 600 TL idari para cezasi uygulandı.

Ticaret İl Müdürlüğü denetim personelleri tarafından, 1-31 Aralık 2024 tarihleri arasında denetim yapıldı. Bu çerçevede; kent merkezi ile ilçelerde fiyat etiketi, kasa-raf uyuşmazlığı ve bunun gibi çeşitli maddelerle ilgili 271 firmada 4 bin 865 ürün kontrol edildi. Haksız fiyat artışı çerçevesinde ise, 77 firmada 385 ürün denetlendi. Ekiplerin çalışmaları sonucunda, tespit edilen aykırılıklar için toplam 413 bin 600 TL idari para cezası uygulandı. Haksız fiyat artışıyla ilgili yapılan denetimlerin sonuçları ise, değerlendirilmek üzere Ticaret Bakanlığı bünyesindeki Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu'na gönderildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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