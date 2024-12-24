Eskişehir\'de Gıda Denetimleri Yoğunlaştı

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Eskişehir'de İnönü Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerce, vatandaşların sağlıklı ve güvenilir gıdaya erişimini sağlamak amacıyla ilçe genelinde kapsamlı bir denetim gerçekleştirildi.

Market ve gıda işletmelerine yönelik yapılan çalışmada; fiyat etiketlerinin uygunluğu, ürünlerin son kullanma tarihleri, hijyen kurallarına uyum ve gıda güvenliği standartları başta olmak üzere birçok kriter titizlikle incelendi. İşletmelerin mevzuata uygun çalışıp çalışmadığı kontrol edilirken, eksik ya da hatalı uygulamalar tespit edilen işletmelere gerekli uyarılar yapıldı. Ayrıca İnönü Belediyesi yetkilileri, vatandaşların huzur ve sağlığı için denetimlerin aralıksız devam edeceğini açıkladı. - ESKİŞEHİR