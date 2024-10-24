Eskişehir\'de Güneşli Hava Keyfi

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Eskişehir'de güneşli havanın etkili olmasını ve hava sıcaklığının 19 dereceye kadar çıkmasını fırsat bilen çok sayıda vatandaş, çay bahçelerinde oturarak vakit geçirdi.

Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü tarafından Eskişehir için tahmini yapılan güneşli hava ve 19 dereceye kadar ulaşan hava sıcaklığı etkisini gösterdi. Birkaç gündür hava sıcaklığının düşük olması nedeniyle dışarda vakit geçirmeyen Eskişehirliler de bu durumu fırsata çevirdi. Hamamyolu Caddesi'ne gelen çok sayıda kişi, çay bahçelerinde ve oturma alanlarında vakit geçirerek, güneşli havanın tadını çıkarttı. - ESKİŞEHİR