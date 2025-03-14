Eskişehir'de Hatalı Park Etmeye Cezai İşlem - Son Dakika
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Eskişehir'de Hatalı Park Etmeye Cezai İşlem

Eskişehir\'de Hatalı Park Etmeye Cezai İşlem

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, otobüs duraklarına hatalı park eden araçlara cezai işlemler uygulayarak şehirdeki trafik düzenini sağlamaya devam ediyor.

14.03.2025 11:01  Güncelleme: 11:03
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Şehirdeki trafik düzenini sağlamak amacıyla denetimlerini sürdüren Eskişehir Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, otobüs duraklarına hatalı park eden araçlara cezai işlem uyguladı.

Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, özellikle yoğun saatlerde toplu taşıma araçlarının ulaşımını aksatacak şekilde park eden araçlara karşı titiz bir çalışma yürüttü. Yapılan denetimlerde, otobüs duraklarına park eden araçlar tek tek tespit edilerek, sürücülere cezai işlem uygulandı. Zabıta ekipleri, bu tür hatalı parkların toplu taşıma sistemini olumsuz etkileyerek, yolcuların mağduriyetine yol açtığını belirterek, denetimlerin devam edeceğini ve kurallara uymayan sürücüler hakkında gerekli işlemlerin yapılacağını vurguladı.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, şehir içi trafik düzenini sağlamak ve toplu taşıma hizmetlerinin aksamadan devam etmesini temin etmek için benzer denetimlerin artırılacağını duyurdu. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Eskişehir'de Hatalı Park Etmeye Cezai İşlem - Son Dakika

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