Eskişehir\'de Hayvanseverler Yasa Teklifine Karşı Yürüyüş Yaptı

Yerel

(ESKİŞEHİR) - Eskişehir'de hayvanseverler, sokak hayvanlarına ilişkin yasa teklifine karşı yürüyüş yaptı. Yürüyüş sırasında yoldan geçen bir vatandaşın "Sakat kalan çocuklar için neden ses çıkarmıyorsunuz" demesi üzerine kısa süreli gerginlik yaşandı.

Eskişehir'de Ulus Anıtı önünde bir araya gelen hayvanseverler, sokak hayvanlarını ilişkin hazırlanan yasa teklifine karşı yürüyüş düzenledi. 'Susma sustukça sıra sana gelecek', 'Devlet öldürmez devlet yaşatır', 'Kanlı yasayı istemiyoruz' sloganlarıyla Adalar Porsuk mevkisine yürüyen kitleye yoldan geçen bir vatandaş, "Sakat kalan çocuklar için neden ses çıkarmıyorsunuz? Onların hakları için neden yürümüyorsunuz" deyince kısa süreli gerginlik yaşandı. Araya emniyet görevlilerinin girmesiyle olay sakinleştirildi ve kitle yürümeye devam etti.

"Hayvanları yok sayan iradeyi kabul etmiyoruz"

Adalar Porsuk mevkisinde kısa bir açıklama yapan Avukat Gülçin Yapıcı, şunları söyledi:

"Bugün burada hak aramaya geldik. 5199 sayılı yasa hayvanları koruma yasası olup korumama yasasına çevirmek isteyen, katletmek isteyen tüm iradeleri yok sayıyoruz. Yasayla ilgili 'tasarıyı geri çek' diyoruz. Bu yasa içinde hayvanları beslememeyi, hayvanlar hakkında yargılanmalarını, onların suçu varmış gibi ötanazi hakkını var sayan ki ötanazi Türkiye'de ve çoğu ülkede yasaktır. Hayvanların da bir iradesi yoktur. Biz bu iradeyi, hayvanları yok sayan iradeyi biz kabul etmiyoruz. Tasarıyı geri çekin diyoruz."