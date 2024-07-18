Eskişehir'de Hayvanseverler Yasa Teklifine Karşı Yürüyüş Yaptı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Eskişehir'de Hayvanseverler Yasa Teklifine Karşı Yürüyüş Yaptı

Geniş Video İzle

Eskişehir'de hayvanseverler, sokak hayvanlarına ilişkin yasa teklifine karşı yürüyüş düzenledi. Yürüyüş sırasında bir vatandaşın çocuklar için neden ses çıkarmadıklarını sormasıyla kısa süreli gerginlik yaşandı.

18.07.2024 11:26
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(ESKİŞEHİR) - Eskişehir'de hayvanseverler, sokak hayvanlarına ilişkin yasa teklifine karşı yürüyüş yaptı. Yürüyüş sırasında yoldan geçen bir vatandaşın "Sakat kalan çocuklar için neden ses çıkarmıyorsunuz" demesi üzerine kısa süreli gerginlik yaşandı.

Eskişehir'de Ulus Anıtı önünde bir araya gelen hayvanseverler, sokak hayvanlarını ilişkin hazırlanan yasa teklifine karşı yürüyüş düzenledi. 'Susma sustukça sıra sana gelecek', 'Devlet öldürmez devlet yaşatır', 'Kanlı yasayı istemiyoruz' sloganlarıyla Adalar Porsuk mevkisine yürüyen kitleye yoldan geçen bir vatandaş, "Sakat kalan çocuklar için neden ses çıkarmıyorsunuz? Onların hakları için neden yürümüyorsunuz" deyince kısa süreli gerginlik yaşandı. Araya emniyet görevlilerinin girmesiyle olay sakinleştirildi ve kitle yürümeye devam etti.

"Hayvanları yok sayan iradeyi kabul etmiyoruz"

Adalar Porsuk mevkisinde kısa bir açıklama yapan Avukat Gülçin Yapıcı, şunları söyledi:

"Bugün burada hak aramaya geldik. 5199 sayılı yasa hayvanları koruma yasası olup korumama yasasına çevirmek isteyen, katletmek isteyen tüm iradeleri yok sayıyoruz. Yasayla ilgili 'tasarıyı geri çek' diyoruz. Bu yasa içinde hayvanları beslememeyi, hayvanlar hakkında yargılanmalarını, onların suçu varmış gibi ötanazi hakkını var sayan ki ötanazi Türkiye'de ve çoğu ülkede yasaktır. Hayvanların da bir iradesi yoktur. Biz bu iradeyi, hayvanları yok sayan iradeyi biz kabul etmiyoruz. Tasarıyı geri çekin diyoruz."

Eskişehir\'de Hayvanseverler Yasa Teklifine Karşı Yürüyüş Yaptı
Kaynak: ANKA

Eskişehir, Hayvan Hakları, Yerel, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Eskişehir'de Hayvanseverler Yasa Teklifine Karşı Yürüyüş Yaptı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


11:23 TFF Başkan adayı Hacıosmanoğlu: Büyükekşi’yi seçerlerse, bu işi bıraksınlar TFF Başkan adayı Hacıosmanoğlu: Büyükekşi'yi seçerlerse, bu işi bıraksınlar
10:25 Konser krizi büyüyor Lal Denizli’den kendisini eleştiren Mustafa Varank’a sert yanıt Konser krizi büyüyor! Lal Denizli'den kendisini eleştiren Mustafa Varank'a sert yanıt
10:13 Müjdeyi Bakan Kurum verdi TOKİ taksit ödemelerinde büyük indirim Müjdeyi Bakan Kurum verdi! TOKİ taksit ödemelerinde büyük indirim
09:25 AK Parti’den vekillerle ilgili performans raporu 100’e yakın ismin yasama faaliyetlerinde rol almadığı tespit edildi AK Parti'den vekillerle ilgili performans raporu! 100'e yakın ismin yasama faaliyetlerinde rol almadığı tespit edildi
08:53 Sokak hayvanları teklifinin ilk 3 maddesi kabul edildi Komisyon görüşmeleri 22 Temmuz’a ertelendi Sokak hayvanları teklifinin ilk 3 maddesi kabul edildi! Komisyon görüşmeleri 22 Temmuz'a ertelendi
11:44 Kadıgil’den köpekler yüzünden çocuğunu kaybeden acılı anneye: Senin çocuğunu AK Parti öldürdü Kadıgil'den köpekler yüzünden çocuğunu kaybeden acılı anneye: Senin çocuğunu AK Parti öldürdü
11:17 Bülent Ersoy’un ’’Erkekler uygunsuz davranışları var’’ dediği makyör Tolgahan Karataş’tan cevap: Suç duyurusunda bulunacağım Bülent Ersoy'un ''Erkekler uygunsuz davranışları var'' dediği makyör Tolgahan Karataş'tan cevap: Suç duyurusunda bulunacağım
11:10 Türk futbolu yeni başkanını seçiyor Mehmet Büyükekşi mi İbrahim Hacıosmanoğlu mu Türk futbolu yeni başkanını seçiyor! Mehmet Büyükekşi mi İbrahim Hacıosmanoğlu mu?
10:48 Fenerbahçe, Emre Mor ile yollarını ayırma kararı aldı Fenerbahçe, Emre Mor ile yollarını ayırma kararı aldı
10:45 Ugandalı çocuk grubunun, Trump suikast girişimini canlandıran videosu viral oldu Ugandalı çocuk grubunun, Trump suikast girişimini canlandıran videosu viral oldu
10:31 İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Ben Gvir’den Mescid-i Aksa’ya baskın İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Ben Gvir'den Mescid-i Aksa'ya baskın
10:25 9 aylık hamile kadın, kocası ve sevgilisini kumsalda keyif çatarken bastı 9 aylık hamile kadın, kocası ve sevgilisini kumsalda keyif çatarken bastı
09:56 COVID-19’a yakalanan Joe Biden’in uçak merdiveninden inerken zorlandığı göründü COVID-19'a yakalanan Joe Biden'in uçak merdiveninden inerken zorlandığı göründü
09:55 Kadir Ezildi, sır gibi sakladığı sevgilisiyle sözlendi Kadir Ezildi, sır gibi sakladığı sevgilisiyle sözlendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.07.2024 12:22:04. #1.11#
SON DAKİKA: Eskişehir'de Hayvanseverler Yasa Teklifine Karşı Yürüyüş Yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement