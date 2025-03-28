Eskişehir'de İftar ve Bayramlık Dağıtımı - Son Dakika
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Eskişehir'de İftar ve Bayramlık Dağıtımı

Eskişehir\'de İftar ve Bayramlık Dağıtımı

Hayırseverler, Eskişehir'de iftar yemeği sonrası çocuklara bayramlık giysiler hediye etti.

28.03.2025 10:49
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Eskişehir'de hayırseverler tarafından ihtiyaç sahibi aileler, yaşlılar, kimsesiz vatandaşlar ve yetim çocukların katılımıyla gerçekleştirilen iftar yemeğinin ardından miniklere bayramlık giysiler hediye edildi.

İlmek İlmek Bin Minik Yürek Yardımlaşma Grubu ve hayırsever gönüllülerin Ramazan Ayı'nda çalışmaları sürüyor. Ay boyunca hayırsever gönüllüler tarafından yaşlı ve engelli bireylerin oruçlarını rahat tutabilmesi adına kapı kapı iftar yemekleri dağıtılırken, Kadir Gecesi'nde özel bir iftar programı gerçekleştirildi. Yüzlerce kişinin katılım gösterdiği etkinlikte ihtiyaç sahibi aileler, yaşlılar, kimsesiz vatandaşlar, özel bireyler ve yetim çocuklar hep birlikte iftar yapmanın mutluluğunu yaşadı. İftar yemeğinin ardından gönüllü hayırseverler tarafından çocuklar için bayramlık giysi dağıtımı yapıldı.

"Gönüllüler destek olduğu sürece bu çalışmalarımıza devam edeceğiz"

İlmek İlmek Bin Minik Yürek Yardımlaşma Grubu Gönüllüsü Ayşegül Bozbaş, "Biz bu etkinliği her yıl Ramazan Aylarında ve Kadir Gecelerinde yapıyoruz. Ramazan Aylarında evlerinde yemek yapamayacak durumda olan, hasta, yaşlı ve engelli bireylerimizin oruçlarını rahat tutabilmesi adına kapı kapı iftar yemekleri dağıtıyoruz. Kadir Gecesi'nde toplu olarak ihtiyaç sahibi olan ailelerimiz, yaşlılarımız, kimsesiz vatandaşlarımız ve yetim çocuklarımızı toplayıp hep birlikte oruç açıyoruz. Daha sonrasında da kimsesiz ve özel çocuklarımızın bayramlıklarını dağıtıyoruz. Şu an 500 kişi davet ettik, yaklaşık 250 çocuğumuza bayramlığını hediye edeceğiz. Bu etkinlikte hayırsever gönüllülerin katkısı var. Gönüllüler destek olduğu sürece bizler de bu çalışmalarımıza devam edeceğiz inşallah" dedi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

İftar, Yerel, Yaşam, Spor, Son Dakika

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