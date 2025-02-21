Eskişehir'de Kadın Üreticilere Özel Stant Açıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Eskişehir'de Kadın Üreticilere Özel Stant Açıldı

Eskişehir\'de Kadın Üreticilere Özel Stant Açıldı

Tepebaşı Belediyesi Kırsal Hizmetler Müdürlüğü, 'Türkiye'nin Kahramanları Eskişehir Buluşması' etkinliğinde kadınların ürettiği balkabağı ürünlerini tanıttı. Kadın üreticileri desteklemek amacıyla açılan stant, yerel üreticilerin tüketicilerle buluşma fırsatı sundu.

21.02.2025 14:22  Güncelleme: 14:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eskişehir'de gerçekleştirilen 'Türkiye'nin Kahramanları Eskişehir Buluşması'nda Tepebaşı Belediyesi Kırsal Hizmetler Müdürlüğü tarafından açılan stantta kadınların kendi emekleri ile ürettikleri ürünlerin tanıtımı yapıldı.

'Türkiye'nin Kahramanları Eskişehir Buluşması', Eskişehir Sanayi Odası (ESO) ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Farklı sektörlerden birçok yerli üretici stant açarak ürünlerini tanıtma ve doğrudan alıcılarla buluşma imkanı yakaladı. Birçok üreticinin yer aldığı organizasyona Tepebaşı Belediyesi Kırsal Hizmetler Müdürlüğü de katılım sağladı. Destek ve fırsat verildiğinde kadınların neler yaptıklarını göstermek amacıyla açılan stantta kadınlar tarafından üretilen balkabağı pestili ve balkabağı cipsi gibi ürün çeşitleri tanıtıldı.

"Destek ve fırsat verildiğinde bu kadınların neleri yaptıklarını göstermeyi amaçlıyoruz"

Kadınların faaliyetleriyle ilgili bilgilendirmede bulunan Tepebaşı Belediyesi Kırsal Hizmetler Müdürü Burcu Akçay, "Yereldeki kadın üreticilerimizi desteklemek için haftanın 3 günü Eskişehir'in çeşitli yerlerindeki satış noktalarına geliyorlar. Burada bulunma amacımız da, destek ve fırsat verildiğinde bu kadınların neleri yaptıklarını göstermek. Bir bal kabağı ürünümüz var, bundan yan ürünler elde etmeye çalışıyoruz" dedi.

"Gelecekte satış noktalarımızı yaygınlaştıracağız"

Sergiledikleri ürünlerden bahseden Akçay, "Balkabağı pestili ve balkabağı cipsi var. Vatandaşlar bizim satış noktalarımıza gelip bunları hem tadabiliyor hem de alabiliyorlar. Bu etkinlik, Güvenilir Ürün Platformu ve Eskişehir Sanayi odasının işbirliğinde düzenlendi. Burada yer alıp ürünleri tanıtmaktan mutluluk duyduk. Eğitimlere de katılım sağladık. İnşallah biz de satış kanallarımızı çoğaltacağız. Gelecekte satış noktalarımızı yaygınlaştıracağız" şeklinde konuştu. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Etkinlik, Ekonomi, Türkiye, Tarım, Kadın, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Eskişehir'de Kadın Üreticilere Özel Stant Açıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

19:02 Canlı anlatım İkinci gol geldi Canlı anlatım! İkinci gol geldi
18:51 Borsa İstanbul’da sert düşüş Borsa İstanbul'da sert düşüş
18:13 Suriye’de Ahmed Şara’ya ilk muhalefet babasından: Büyük hata olur Suriye'de Ahmed Şara'ya ilk muhalefet babasından: Büyük hata olur
18:08 Galatasaray paylaşımlarını silince Mourinho’nun sözleri gündem oldu: Döner yemeyi hak ediyoruz Galatasaray paylaşımlarını silince Mourinho'nun sözleri gündem oldu: Döner yemeyi hak ediyoruz
17:37 Polisten kaçarken pastaneye daldılar Araçtan çıkanlar ağızları açık bıraktı Polisten kaçarken pastaneye daldılar! Araçtan çıkanlar ağızları açık bıraktı
08:40 Galatasaray elendi İşte UEFA ülke puanında son durum Galatasaray elendi! İşte UEFA ülke puanında son durum
08:36 Kızıl Goncalar’da iki oyuncu birden diziye veda ediyor Kızıl Goncalar'da iki oyuncu birden diziye veda ediyor
07:15 İstanbul’da beklenen kar fırtınası başladı İstanbul'da beklenen kar fırtınası başladı
06:29 Yangın sonrası havalandırmak için girdikleri odada ceset buldular Yangın sonrası havalandırmak için girdikleri odada ceset buldular
03:46 Aile hekimliği sistemi sil baştan değişti Aile hekimliği sistemi sil baştan değişti
03:46 Koltuğu sallanan başkandan Elon Musk’a altın elektrikli testere Bakın ne için kullanacak Koltuğu sallanan başkandan Elon Musk'a altın elektrikli testere! Bakın ne için kullanacak
01:11 Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi’nde son 16’ya kaldı Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde son 16'ya kaldı
00:58 Neredeyse maç iptal oluyordu Belçikalılar, Fenerbahçe taraftarını öldüresiye dövmüş Neredeyse maç iptal oluyordu! Belçikalılar, Fenerbahçe taraftarını öldüresiye dövmüş
00:48 Meksika’dan Trump yönetimine terör örgütü yanıtı: İşgal söz konusu olamaz Meksika'dan Trump yönetimine terör örgütü yanıtı: İşgal söz konusu olamaz
00:42 MHP lideri Bahçeli’nin sağlık durumuna ilişkin yeni açıklama MHP lideri Bahçeli'nin sağlık durumuna ilişkin yeni açıklama
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.02.2025 20:41:58. #1.13#
SON DAKİKA: Eskişehir'de Kadın Üreticilere Özel Stant Açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.