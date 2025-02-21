Eskişehir\'de Kadın Üreticilere Özel Stant Açıldı

Yerel

Eskişehir'de gerçekleştirilen 'Türkiye'nin Kahramanları Eskişehir Buluşması'nda Tepebaşı Belediyesi Kırsal Hizmetler Müdürlüğü tarafından açılan stantta kadınların kendi emekleri ile ürettikleri ürünlerin tanıtımı yapıldı.

'Türkiye'nin Kahramanları Eskişehir Buluşması', Eskişehir Sanayi Odası (ESO) ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Farklı sektörlerden birçok yerli üretici stant açarak ürünlerini tanıtma ve doğrudan alıcılarla buluşma imkanı yakaladı. Birçok üreticinin yer aldığı organizasyona Tepebaşı Belediyesi Kırsal Hizmetler Müdürlüğü de katılım sağladı. Destek ve fırsat verildiğinde kadınların neler yaptıklarını göstermek amacıyla açılan stantta kadınlar tarafından üretilen balkabağı pestili ve balkabağı cipsi gibi ürün çeşitleri tanıtıldı.

"Destek ve fırsat verildiğinde bu kadınların neleri yaptıklarını göstermeyi amaçlıyoruz"

Kadınların faaliyetleriyle ilgili bilgilendirmede bulunan Tepebaşı Belediyesi Kırsal Hizmetler Müdürü Burcu Akçay, "Yereldeki kadın üreticilerimizi desteklemek için haftanın 3 günü Eskişehir'in çeşitli yerlerindeki satış noktalarına geliyorlar. Burada bulunma amacımız da, destek ve fırsat verildiğinde bu kadınların neleri yaptıklarını göstermek. Bir bal kabağı ürünümüz var, bundan yan ürünler elde etmeye çalışıyoruz" dedi.

"Gelecekte satış noktalarımızı yaygınlaştıracağız"

Sergiledikleri ürünlerden bahseden Akçay, "Balkabağı pestili ve balkabağı cipsi var. Vatandaşlar bizim satış noktalarımıza gelip bunları hem tadabiliyor hem de alabiliyorlar. Bu etkinlik, Güvenilir Ürün Platformu ve Eskişehir Sanayi odasının işbirliğinde düzenlendi. Burada yer alıp ürünleri tanıtmaktan mutluluk duyduk. Eğitimlere de katılım sağladık. İnşallah biz de satış kanallarımızı çoğaltacağız. Gelecekte satış noktalarımızı yaygınlaştıracağız" şeklinde konuştu. - ESKİŞEHİR