Eskişehir'de Kukla Festivali Coşkusu

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları ve Eskişehir Sanat Derneği ortaklığında düzenlenen 1. Uluslararası Eski Şehrin Kuklaları Festivali kukla geçit töreniyle başladı. Ortaya çıkan renkli görüntüler Eskişehir'in sokaklarını karnavala çevirdi, festival coşkusu tüm şehri sardı.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Eskişehir Sanat Derneği ve Bulgaristan Golden Key Vakfı ortaklığında, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından ve Avrupa Birliği'nin mali desteği ile 'Ortak Kültür Mirası: Türkiye ve AB Arasında Koruma ve Diyalog-II (CCH-II) Hibe Programı' kapsamında yürütülen 'Eski Şehrin Kuklaları' projesi festivalle taçlanıyor.

KUKLA GEÇİT TÖRENİ

1 Haziran'a kadar Eskişehir'i bir kukla tiyatrosu merkezine dönüştürecek olan 1. Uluslararası Eski Şehrin Kuklaları Festivali'nin açılış yürüyüşü ve kukla geçit töreni, Adalar Porsuk bulvarından başlayarak Haller Gençlik Merkezi festival alanında tamamlandı. Yürüyüşte kuklalar, geri dönüşüm kostümlü hayali kahramanlar; İtalya, Macaristan, Bulgaristan, Hollanda, İspanya ve Türkiye'den katılan konuk tiyatro oyuncuları ve Kavak Sirk Topluluğu özel gösteriler yaptı. Şarkılar ve marşlar eşliğinde yapılan yürüyüş sırasında renkli görüntüler ortaya çıkarken her yaştan Eskişehirli, korteje ve gösteride yer alan sanatçılara alkışlarla destek verdi.

"1. ULUSLARARASI ESKİ ŞEHRİN KUKLALARI FESTİVALİ ŞEHRİMİZE, ÜLKEMİZE HAYIRLI OLSUN"

Haller Gençlik Merkezi festival alanında tamamlanan yürüyüş sonrası yapılan açılış töreninde konuşan Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Figen Kahya, "Bugün burada olmayı çok arzu etmesine karşın Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen aramızda olamadılar ancak sevgi, saygı ve selamlarını iletiyorum. Eskişehir gibi sanata ve sanatçıya büyük ilgi ve sevgisi olan bir sanat şehrinde 1.Uluslararası Eski Şehrin Kuklaları Festivali ile bir arada olmaktan dolayı çok mutluyuz. Bugün Eskişehir'den ülkemize çok önemli bir festivali birlikte armağan ediyoruz. Festivalimiz beş gün boyunca siz değerli Eskişehirlilerle buluşup İtalya, Macaristan, Bulgaristan, Hollanda, İspanya ve Türkiye'den dünyaca ünlü kukla tiyatrosu ekiplerini şehrimizde ağırlayacaktır. Eskişehir'i bir kukla tiyatrosu merkezine dönüştürecek olan festivalde sahnelenecek hem yetişkinlere hem çocuklara yönelik tüm oyunlarımıza katılımlarınızı bekliyoruz. 1. Uluslararası Eski Şehrin Kuklaları Festivali şehrimize, ülkemize hayırlı olsun" dedi.

Konuşmalar sonrası Macaristan Bence Sarkadi Marionet Tiyatrosu, "Budapeşte Kuklaları" gösterisi ile festivalin ilk gösterisini sahneledi. Çocuklar ve ailelerin büyük ilgi gösterdiği oyun sonunda gösteri ayakta alkışlandı. Akşam ise Şehir Tiyatroları, Haller Tepebaşı Sahnesi'nde "Midas'ın Kulakları" ile günün ikinci gösterisini düzenledi.

Şehir Tiyatroları sahnelerinde ve Eskişehir'in farklı bölgelerindeki açık alanlarda sürecek olan festivale Macaristan'dan "Bence Sarkadi Marionet Tiyatrosu", Bulgaristan'dan "Tiyatro Trio", İtalya'dan "Tiyatro La Fabiola", İspanya'dan "Jordi Bertran Topluluğu" ve Hollanda'dan "T Magische Topluluğu" katılıyor.

1 Haziran'a kadar devam edecek birbirinden renkli ve farklı kukla oyunlarının yanı sıra kukla yapım atölyelerinin de bulunduğu festival, her yaştan Eskişehirliye farklı ve renkli bir deneyim yaşatacak.

1. ULUSLARARASI ESKİ ŞEHRİN KUKLALARI FESTİVAL PROGRAMI

29 Mayıs Pazar:

Haller Gençlik Merkezi Arkası Açık Festival Alanı

12.00 Bulgaristan Tiyatro Trio "Tiyatromat" (5+ yaş)

19.00 Macaristan Bence Sarkadi Marionet Tiyatrosu "Budapeşte Kuklaları" (7-77 Yaş)

Sazova Masal Şatosu Açık Alan

13.00 Macaristan Bence Sarkadi Marionet Tiyatrosu "Budapeşte Kuklaları" (7-77 Yaş)

13.00-15.00 Filiz Çankaya Uzun Gölgeli Masallar Çocuk Atölyesi (7-12 yaş)

30 Mayıs Pazartesi:

Haller Gençlik Merkezi Arkası Açık Festival Alanı

12.00 İtalya Tiyatro La Fabiola "Bu ikiliye Dikkat" (5+yaş)

Haller Tepebaşı Sahnesi

18.00 İspanya Jordi Bertran Topluluğu "Antoloji" (7-77 yaş)

13.00 Ayten Öğütcü "TV Kuklası Yapım Teknikleri" (18+yaş)

31 Mayıs Salı:

Haller Gençlik Merkezi Arkası Açık Festival Alanı

19.00 İtalya Tiyatro La Fabiola "Bu ikiliye Dikkat" (5+yaş)

Haller Tepebaşı Sahnesi

14.00 İspanya Jordi Bertran Topluluğu "Antoloji" (7-77 yaş)

Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Kültür Sarayı (Opera Sahnesi)

19.00 Hollanda Tiyatro T Magische "Transit" (16+yaş)

13.00 Ayten Öğütcü "TV Kuklası Yapım Teknikleri" (18+yaş)

1 Haziran Çarşamba:

Haller Tepebaşı Sahnesi

20.30 EBB Şehir Tiyatroları "Midas'ın Kulakları" (7-77 yaş)

Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Kültür Sarayı (Opera Sahnesi)

14.00 Hollanda Tiyatro T Magische "NYX" (4+Yaş)

14.00 Filiz Çankaya Uzun "El Kuklası Yapım Atölyesi" (18+yaş)