Eskişehir\'de Otizm İçin Mavi Aydınlatma

Eskişehir'de 2 Nisan Otizm Farkındalık Günü'nde otizme dikkat çekmek amacıyla Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nün binalarına mavi aydınlatma yapıldı.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nün çalışmaları sürüyor. Bu çerçevede, 2 Nisan Otizm Farkındalık Günü'nde otizme dikkat çekmek amacıyla çalışma yapıldı. Farkındalık oluşturmak için Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne bağlı kamu kuruluşlarının binaları mavi ışık ile aydınlatıldı. Müdürlüğün sosyal medya hesabında konuyla ilgili yapılan paylaşımda, "Otizmin farkındayız, her zaman onların yanındayız" ifadeleri yer aldı. - ESKİŞEHİR