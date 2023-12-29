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Eskişehir'de Sürdürülebilir Enerji ve İklim Eylem Planı Kapanış Toplantısı Düzenlendi - Son Dakika
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Eskişehir'de Sürdürülebilir Enerji ve İklim Eylem Planı Kapanış Toplantısı Düzenlendi

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen Sürdürülebilir Enerji ve İklim Eylem Planı kapanış toplantısında, azaltım, uyum ve enerji yoksulluğuna yönelik hedef ve stratejilerin detayları paylaşıldı. Toplantıya kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşlarından birçok uzman ve yetkili katıldı. İklim değişikliğine uyum stratejilerinin geliştirilmesi ve Eskişehir'in iklim değişikliğine dayanıklılığının arttırılması amaçlarıyla gerçekleştirilen çalıştaylar da toplantıda değerlendirildi.

Eskişehir\'de Sürdürülebilir Enerji ve İklim Eylem Planı Kapanış Toplantısı Düzenlendi
29.12.2023 - 15:11,
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Eskişehir Büyükşehir Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığı tarafından Sürdürülebilir Enerji ve İklim Eylem Planı kapanış toplantısı düzenlendi.

Eskişehir Sürdürülebilir Enerji ve İklim Eylem Planı kapsamında, Büyükşehir Belediyesi Taşbaşı Kültür Merkezi Kırmızı Salon'da, Sürdürülebilir Enerji ve İklim Eylem Planı kapanış toplantısı düzenlendi. Toplantıda, resmi yazı ile davet edilen; kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşlarından birçok uzman ve yetkili kişiler yer aldı.

İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığı tarafından 05.04.2023 tarihinde açılış toplantısı ile başlayan hazırlık süreci 14.09.2023 tarihinde, binalar, enerji ve sanayi, ulaşım, atık-atıksu ve tarım konuların görüşüldüğü Sürdürülebilir Enerji ve İklim Eylem Planı Sera Gazı Azaltım Çalıştayı ve 21.11.2023 tarihinde ise; afet yönetimi, su yönetimi, yeşil alanlar, halk sağlığı gibi konularda Eskişehir'e özgü iklim değişikliğine uyum stratejilerinin geliştirilmesi ve Eskişehir'in iklim değişikliğine dayanıklılığının arttırılmasını amaçlayan eylemlerin tartışıldığı iklim değişikliğine uyum çalıştayı ile devam etti.

Bu kapsamda hazırlık sürecinin sonuna gelinen Sürdürülebilir Enerji ve İklim Eylem Planının kapanış toplantısında ise, azaltım, uyum ve enerji yoksulluğuna yönelik belirlenen hedef ve stratejilerinin ana detayları, süreç ve sonuçları ile ilgili bilgilendirme yapıldı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanı Serap Aylin Şener, gelecekteki kuşaklara daha yaşanabilir bir dünya bırakmanın önemine dikkat çekerek, "Unutmayalım ki, sürdürülebilir bir gelecek bugün belirlediğimiz eylemlerin yanı sıra, aynı zamanda bu eylemleri uygulama irademize ve devamlılık sağlama azmimize de bağlıdır. Her birimiz, kendi alanında ve toplum içinde bu değişimi desteklemek için, üzerimize düşen sorumlulukları yerine getirmek için çalışmaya devam etmeliyiz. Kamu kurum ve kuruluş temsilcilerimize, daire başkanlıklarımıza ve tüm katılımcılara teşekkür ediyorum." dedi.

Kaynak: ANKA
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SON DAKİKA: Eskişehir'de Sürdürülebilir Enerji ve İklim Eylem Planı Kapanış Toplantısı Düzenlendi - Son Dakika
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