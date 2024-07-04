Eskişehir\'de Yetiştirme Yurdunda Büyüyen Adam, 40 Yıl Sonra Hala Ziyaret Ediyor

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Eskişehir'de çocukluğunu yetiştirme yurdunda geçiren 57 yaşındaki Fahrettin Türkan, meslek edinip Bursa'da hayatını kurmasına ve aradan 40 yıl geçmesine rağmen büyüdüğü yeri unutmayarak hala sık sık ziyaret ediyor.

Yetiştirme yurduna 1980 yılında girip 1987'de ayrılan Fahrettin Türkan, şu anda yaşamını Bursa'da tekstil sektörü üzerinde çalışarak geçiriyor. Mesleğini edinen ve yaşam düzenini kuran Türkan, aradan yıllar geçmesine rağmen büyüdüğü yeri hala bırakmıyor. Yurtta kaldığına hiç pişman olmadığını ifade eden Fahrettin Türkan, başka şehirde yaşamasına rağmen çocukluğunu geçirdiği arkadaşları tarafından Eskişehir'de düzenlenen etkinliklerin hepsine katılmaya çalışıyor. Bunun yanı sıra Eskişehir'e yolu düştüğünde de yetiştirme yurdunu mutlaka ziyaret eden Türkan, küçük kardeşleriyle görüşüp vakit geçirmeyi ihmal etmiyor.

"Küçüklüğüm yurtta geçtiği için araya 40 yıl girmesine rağmen ben hala buradayım"

Çocukken yetiştirme yurdunda büyütülen Fahrettin Türkan, yurttan arkadaşları ile katıldığı pilav günü etkinliğinde yaptığı açıklamada, "Yurtta kaldığıma hiç pişman değilim. Aksine çok memnunum. Mesela bazı arkadaşlar var, sevmiyorlar. Buraya gelmek istemiyorlar. Gelsinler, burayı görsünler. Yani niye çekiniyorlar? Kendim sürekli olarak geliyorum. Buradaki abilerimiz çağırıyorlar, duyduğum an geliyorum. Yaklaşık 40 yıl önce yurttan çıktım, o zamandan beri her yıl etkinlikler yapılıyor. Eski dostlarımızla görüşüyoruz. Ama sayımız azaldı, eskiden daha çoktuk. Şimdi 1 masa olduk çünkü onlar gelmemeye başladı. Niye gelmiyorlar? Ben 40 yıldır buraya bağlıyım. Şahsen sevinçliyim, keşke herkes gelse. İlk olarak ilkokul 4'üncü sınıfta girdim, 4 ve 5'inci sınıfı burada okudum. Sonra çalışma hayatına başladık. Gittik geldik, 18 yaşımızı doldurduk. Şu anda da tekstil işime devam ediyorum. Yine aynı mesleği sürdürüyorum. Bazı arkadaşlarımızı devlet yerleştirdi. Herkes bir meslek sahibi oldu. Eskişehir'de olduğum zaman gelirim, yemeğimi dahi yurtta yerim. Ardından küçük kardeşlerimizle selamlaşıp geri gidiyorum. Küçüklüğüm yurtta geçtiği için araya 40 yıl girmesine rağmen ben hala buradayım" dedi. - ESKİŞEHİR