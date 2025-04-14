Eskişehir'den Beyazıt'a Övgü - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Eskişehir'den Beyazıt'a Övgü

Eskişehir\'den Beyazıt\'a Övgü

Bursa'dan gelen mühendisler, Eskişehir'in samimi insanlarını ve sakin atmosferini övdü.

14.04.2025 10:37
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'dan Eskişehir'e gezmeye gelen gelen Emre Polat ve Efe Gürcan, kent halkının samimi tutumunu çok beğendikleri ve şehir merkezinin geldikleri yere göre daha gürültüsüz olduğunu dile getirerek kentle ilgili olumlu yorumlarda bulundu.

Bursa'da yaşamlarını sürdüren makine mühendisi Emre Polat ve bilgisayar mühendisi Efe Gürcan, geçtiğimiz günlerde Eskişehir'e geldi. Kentin en bilinen noktalarını ziyaret eden Polat ve Gürcan, Eskişehir ile ilgili bazı değerlendirmelerde bulundu. Kent halkının samimi tutumunu çok beğendiklerini belirten 2 arkadaş, Eskişehir çarşısının Bursa çarşısına göre daha gürültüsüz olduğunu ve bunu beğendiklerini dile getirdi. İlerleyen tarihlerde kenti tekrar ziyaret etmek isteyen Emre Polat, emekliliği geldiğinde Eskişehir'e yerleşmeyi düşündüğünü söyledi. Efe Gürcan ise, Eskişehir'in hep Avrupa'ya benzetildiğini ancak oraya gidildiğinde aynı atmosferin yaşanamayacağını ifade etti.

"Eğer emekli olursam bir ev alıp burada yaşamak istiyorum"

Makine mühendisi Emre Polat, "Buraya turist olarak geldik. Porsuk Çayı'nı, kent çarşısını çok beğendik. İnsanlara baktığın zaman hiç birinin gürültülü konuşmadıklarını görüyorsunuz. Çarşıda bir sürü insan var ama hiçbir gürültü yok. Mesela Bursa'da bunu göremezsiniz. Oranın çarşısı daha hareketli olduğu için gürültü seviyesi daha yüksek. Burası daha sakin. Bu bizim çok hoşumuza gitti. Tekrardan Eskişehir'e gelmeyi düşünüyoruz. Eğer emekli olursam bir ev alıp burada yaşamak istiyorum" dedi.

"Eskişehir'i hep Avrupa'ya benzetirler, ama oraya gittiğinizde aynı atmosferi yaşayamazsınız"

Bilgisayar mühendisliği yaptığını belirten Efe Gürcan ise, "Eskişehir insanını mükemmel, harika buldum. Çok cömertler, çok insani davranıyorlar. Eskişehir'in İstanbul gibi bir konsepti var. Porsuk Çayı'nda İstanbul'un Beyoğlu havasını yaşarsınız. Kimse birbirini rahatsız etmiyor, herkes gayet mütevazi. Ben Avrupa'ya da gittim, gördüm. Eskişehir'i hep Avrupa'ya benzetirler ama oraya gittiğinizde aynı atmosferi yaşayamazsınız. Buradaki insanlar sıcakkanlıdır. Orada kimseyi tanımıyorsunuz. Size daha ırkçı yaklaşıyorlar. Eskişehir'de yere düşsem 100 kişi benim yanıma gelir, orada ise kimse gelmeyebilir. Burada dilenci görüyoruz değil mi? Orada da aynıları var, yok değil. Adam yerde yatıyor, kimse bakmıyor. Ancak burada insanlar yine bir şey veriyor. Sonuçta ölümlü dünya, bugün varız yarın yokuz. Önemli olan mutlu olmak" şeklinde konuştu. - ESKİŞEHİR

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. Reklam Reklamdır
Kaynak: İHA

Kültür, Turizm, Yerel, Yaşam, Bursa, Son Dakika

Son Dakika Yerel Eskişehir'den Beyazıt'a Övgü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
ABD tarihinin en büyük operasyonu başlıyor ABD tarihinin en büyük operasyonu başlıyor
Üniversiteyi yasa boğan kaza Doçent hayatını kaybetti, eşi ve oğlu yaralandı Üniversiteyi yasa boğan kaza! Doçent hayatını kaybetti, eşi ve oğlu yaralandı
Osimhen Galatasaray’dan ayrılıyor mu Menajerine verdiği talimat ortaya çıktı Osimhen Galatasaray'dan ayrılıyor mu? Menajerine verdiği talimat ortaya çıktı
Yargıtay, Çetin Doğan dahil 6 komutanın hapis cezalarını onadı Yargıtay, Çetin Doğan dahil 6 komutanın hapis cezalarını onadı
Yumruklanan Hasan Arat, olayla ilgili hukuki süreç başlattı Yumruklanan Hasan Arat, olayla ilgili hukuki süreç başlattı
Hastalarla ilgili müstehcen yazışmalar yapan 2 doktor gözaltına alınırken yüzlerini gizledi Hastalarla ilgili müstehcen yazışmalar yapan 2 doktor gözaltına alınırken yüzlerini gizledi
Bindikleri otomobil karı-kocaya mezar oldu Bindikleri otomobil karı-kocaya mezar oldu
Van’daki depremlerin ardından Ahmet Ercan’dan kritik açıklama Van'daki depremlerin ardından Ahmet Ercan'dan kritik açıklama
Yeni sezonda Fenerbahçe’de olmayacaklar Jose Mourinho, 11 futbolcunun biletini kesti Yeni sezonda Fenerbahçe'de olmayacaklar! Jose Mourinho, 11 futbolcunun biletini kesti
Sahilde uyudu, kendisiyle konuştu, kıyafetleriyle girdiği denizden cansız bedeni çıktı Sahilde uyudu, kendisiyle konuştu, kıyafetleriyle girdiği denizden cansız bedeni çıktı
Sakarya’da dev deri sırtlı kaplumbağa sahile ölü olarak vurdu Sakarya'da dev deri sırtlı kaplumbağa sahile ölü olarak vurdu

12:10 Bir Afrika ülkesi daha Fransa’ya baş kaldırdı: 48 saatte topraklarımızı terk edin Bir Afrika ülkesi daha Fransa'ya baş kaldırdı: 48 saatte topraklarımızı terk edin
11:27 ’’Oğlu benim babam değilsin’’ deyince test yaptıran iş insanına şok üstüne şok ''Oğlu benim babam değilsin'' deyince test yaptıran iş insanına şok üstüne şok
10:58 Mevduat faizlerinde 52 ay sonra bir ilk Mevduat faizlerinde 52 ay sonra bir ilk
09:59 Özel, İmamoğlu’nun önünü mü kesiyor Son çıkışı CHP içerisinde tartışmaları alevlendirdi Özel, İmamoğlu'nun önünü mü kesiyor? Son çıkışı CHP içerisinde tartışmaları alevlendirdi
09:57 Narin Güran cinayetine ilişkin 15 sanığın bulunduğu duruşma başladı Narin Güran cinayetine ilişkin 15 sanığın bulunduğu duruşma başladı
18:13 Kayserispor galibiyete sevinemedi 5 futbolcusu Fenerbahçe maçında oynayamayacak Kayserispor galibiyete sevinemedi! 5 futbolcusu Fenerbahçe maçında oynayamayacak
17:54 Dev kulübün Arda Güler’e yaptığı teklifi duyurdular Dev kulübün Arda Güler'e yaptığı teklifi duyurdular
17:52 Amasya’da 4.6 büyüklüğünde deprem Amasya'da 4.6 büyüklüğünde deprem
17:35 Son düdükten sonra olanlar oldu Şampiyon Bursaspor’un taraftarları sahaya daldı Son düdükten sonra olanlar oldu! Şampiyon Bursaspor'un taraftarları sahaya daldı
17:32 Antalya’da karbonmonoksit gazı faciası: 3 kişi hayatını kaybetti Antalya'da karbonmonoksit gazı faciası: 3 kişi hayatını kaybetti
16:55 Tarihi geri dönüş başladı Bursaspor, şampiyon oldu Tarihi geri dönüş başladı! Bursaspor, şampiyon oldu
16:37 Veda mı etti Galatasaray’dan Osimhen’in taraftarları kahreden sözleri için açıklama geldi Veda mı etti? Galatasaray'dan Osimhen'in taraftarları kahreden sözleri için açıklama geldi
16:37 Yunanistan Genelkurmay Başkanı Houpis’den Türkiye’ye küstah tehdit Yunanistan Genelkurmay Başkanı Houpis'den Türkiye'ye küstah tehdit
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.04.2025 12:18:49. #7.12#
SON DAKİKA: Eskişehir'den Beyazıt'a Övgü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement