Eskişehir İhracatı Artıyor

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Eskişehir'de şubat ayında genel ticaret sistemine göre 126 milyon 469 bin dolar olan ihracatın arttığını, 93 milyon 141 bin dolar olan ithalatın ise azaldığını açıkladı.

TÜİK, '2025 Şubat Ayı Dış Ticaret İstatistikleri' verilerini yayımladı. Paylaşılan bilgilere göre, şubat ayında genel ticaret sistemine göre Eskişehir'in ihracatı arttı, ithalatı azaldı. Eskişehir'de 2025 Şubat ayında, 2024 yılının aynı ayına göre ihracat yüzde 6,5 artarak 126 milyon 469 bin dolar, ithalat yüzde 0,6 azalarak 2025 Şubat ayında 93 milyon 141 bin dolar olarak gerçekleşti. Yurt genelinde ise ise, şubat ayında genel ticaret sistemine göre ihracat yüzde 1,6 azaldı, ithalat yüzde 2,4 arttı. - ESKİŞEHİR