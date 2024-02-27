Eskişehir Valiliği Açık Kapı Birimi, 52 bin 833 başvurunun yüzde 99\'unu cevaplandırdı

Eskişehir Valiliği Açık Kapı Birimi, açıldığı 2017 yılından beri yapılan 52 bin 833 başvurunun yüzde 99'unu cevaplandırdı.
Eskişehir Açık Kapı Şube Müdürü Üstün Ünlü, İçişleri Bakanlığı'nca vatandaşlar hızlı ve etkili bir hizmet sunmak, kamu hizmetlerine erişimini kolaylaştırarak öneri, talep ve şikayetlerini içeren başvurularını en kısa sürede sonuçlandırmak, kamu hizmetlerinin sunumunda memnuniyeti ve devletle vatandaşlar arasındaki karşılıklı iletişim ve güveni artırmak amacıyla 'Açık Kapı Birimleri'nin faaliyete geçirildiğini anlattı. Ünlü, "Vatandaşlarımızın konusunda uzman personel aracılığıyla iletebildikleri, tüm başvuruların elektronik ortamda kaydedilerek ilgili birimlere yönlendirildiği, başvuruların takip edilerek hızlı bir şekilde sonuçlandırıldığı yeni bir kamu hizmeti anlayışı olan Açık Kapı Birimlerine bizzat ziyaret ederek ya da www.acikkapi.gov.tr üzerinden başvuru yapabilirsiniz" dedi.
Açık Kapı' ya başvurduktan sonra süreç nasıl işler?
Ünlü, başvuru yapıldığı anda elektronik sisteme kaydedilerek sahibine SMS yolu ile bir başvuru numarası gönderildiğini anlatarak şunları söyledi;
"Başvurular, Açık Kapı sorumluları tarafından sistem üzerinden ilgili birime yönlendirilir. Taleplerin durumuna göre başvuru sahibi ile bire bir iletişime geçilebilir. İlgili birim de başvurular süratle değerlendirilerek en geç 7 gün içerisinde cevaplandırılır. Uyuşturucu ile mücadelede, kadına karşı şiddetin önlenmesinde, şehit yakınları, gaziler, 65 yaş üstü vatandaşlar ve engellilere yönelik çalışmalar yapan Eskişehir Açık Kapı Birimi vatandaşlarla birebir ve sıcak bir iletişim kurmaktadır. Açık Kapı Birimleri; vatandaş odaklı bir yaklaşım benimseyerek taleplere hızlı ve doğru çözümler üretmeyi, hizmetlerde vatandaş memnuniyetini artırmayı. Kronikleşmiş sorunlara çözümler üretmeyi, devlet vatandaş arasındaki karşılıklı iletişim ve güveni arttırmayı amaçlamaktadır. Açık kapıdan tüm vatandaşlarımız yararlanmaktadır. İyi günde ve kötü günde devletimizin şefkat eli, vatandaşımızın hep yanındadır.' - ESKİŞEHİR
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