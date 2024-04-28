Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy\'dan Adıyaman\'daki Şehit Polisler İçin Başsağlığı Mesajı

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Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, Adıyaman Altınşehir Polis Merkezi Amirliği'nde 2 polisin şehit olduğu olayla ilgili baş sağlığı mesajı yayınladı.

Vali Hüseyin Aksoy, yayınladığı mesajda, "Milletimizin başı sağ olsun. Adıyaman Altınşehir Polis Merkezi Amirliği'nde meydana gelen elim olay sonucu yaralanan ve kaldırıldığı hastanede kurtarılamayarak şehit olan Polis Merkezi Amiri Kamuran Üçgül ve Asayiş Şube Müdürlüğü Ekipler Amiri Gökhan Özer'e Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ve milletimize başsağlığı diliyorum" ifadelerine yer verdi. - ESKİŞEHİR