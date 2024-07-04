Eskişehirli 14 Yaşındaki Elif Zeren Eşsiz Hem Eskrimde Hem LGS'de Başarı Elde Etti - Son Dakika
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Eskişehirli 14 Yaşındaki Elif Zeren Eşsiz Hem Eskrimde Hem LGS'de Başarı Elde Etti

Eskişehir'de yaşayan 14 yaşındaki Elif Zeren Eşsiz, Uluslararası Eskrim Festivali'nde 3'üncülük elde ederken, LGS'de 100 sorudan sadece 1 yanlış yaparak 493 puan aldı. Hem sınava çalışıp hem de müsabakaya hazırlanan Elif Zeren Eşsiz, hem ailesini hem de antrenörlerini gururlandırdı. Sporun kızının hayatında pozitif bir etki oluşturduğunu belirten annesi, Elif Zeren'in hem spor hem de akademik başarıyı bir arada götüren nadir kişilerden biri olduğunu söyledi.

04.07.2024 10:27
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Eskişehir'de yaşayan 14 yaşındaki Elif Zeren Eşsiz, Uluslararası Eskrim Festivali'nde 3'üncülüğü elde ederken, kısa bir süre sonra ise girdiği Liselere Geçiş Sınavı'ndan (LGS) 100 sorudan sadece 1 yanlış yaparak 493 puan aldı.

Hem sınava çalışıp hem de müsabakaya hazırlanan Elif Zeren Eşsiz, ikisinden de başarılı sonuç aldı. Aldığı sonuçlarla hem ailesini hem de antrenörlerini gururlandıran Elif Zeren Eşsiz'in annesi, sporun kızının hayatında pozitif bir etki oluşturduğuna değindi.

"2 parçaya ayrılmak zor oldu"

Hem Uluslararası Eskrim Festivali'nde 3'üncüsü ola n hem de LGS'den sadece 1 yanlış yapan 14 yaşındaki Elif Zeren Eşsiz, "Uluslararası Eskrim Festivali'nde 3'üncü oldum. Şu an tam olarak sayı veremem ama dünyanın farklı yerlerinden gelen toplam 60 civarı rakibimiz vardı. LGS'de ise, matematikte 1 yanlışım var. Onun dışında tüm sorularım doğru. O konuda elimden geleni yaptım. Bir yandan da 2 parçaya ayrılmak zor oldu, ama ikisini de sevdiğim ve önemli olduğu için yapabildiğimi yaptım. Sonuçları da bu oldu. Kabataş Erkek Lisesi'ni istiyorum, umarım olur. Meslek olarak eskrimde ilerlemeyi düşünmüyorum, ama belki gelecekte fikrim değişebilir" dedi.

"Sporu ve akademik başarıyı bir arada götüren kişilerden birisi"

27 yıllık beden eğitmeni olan ve 15 yıldır Eskişehir Demirspor'da eskrim antrenörlüğü yapan Hakan Özden, "Bu sene onun için çok zorlu geçti. Çünkü hem LGS sınavlarına çalışmak zorundaydı hem de eskrimi bırakmadan devam etmek istiyordu. Sınavdan 494 puan aldı, eskrimde de Avrupa 3'üncüsü oldu. Kızımız çok istekli. Sporu ve akademik başarıyı bir arada götüren kişilerden birisi. Hırslı olduğu kadar isteklidir de. Yapabileceğini gördüğü andan itibaren kesinlikle bırakmaz. Tabii ki bu arada inişlerimiz ve çıkışlarımız oldu. Doğaldır, bu psikoloji o kadar basit değil. LGS döneminde de çok zor zamanlar atlattık. Elimizden geldiğince biz de ona yardımcı olmak için çaba gösterdik ve çifte başarı elde ettik" şeklinde konuştu.

"Yeni bir zihinle ve fiziki durumla devam etti"

Elif Zeren Eşsiz'in annesi Hatice Kaniçe Eşsiz ise sporun kızının akademik başarısına yararı hakkında şöyle konuştu:

"LGS'ye hazırlık süreci zor. Çocukları hem mental olarak hem de fiziki olarak yoruyor. Çünkü sabah 09.00'da gittiği okuldan akşam 22.00 gibi döndüğü oldu. Yaklaşık 1 ay böyle çalıştı. Ama Elif Zeren, hem sporu hem de çalışmayı sevdi. Bu ikisinin beraber olması bazen zor olsa da onu dinlendirdi. Bir tarafta mental olarak dolduğunda fiziki anlamda burada rahatladı. O da onu başarıya taşıdı. Yani, çocuk arada bir baltasını biledi ve hem daha rahat hem de verimli ormancı oldu. Biz hocalarımızdan memnunuz ve Elif Zeren'in başarısından çok mutluyuz. İleride inşallah olimpiyat hedefimiz var. 2028'de Los Angeles olimpiyatlarına katılmak istiyoruz. Bu sırada da akademik olarak iyi bir yere gelmeyi amaçlıyor. Her ikisi de bir anda olabilecek mi? Evet, olur. Sadece biraz planlama yapıp efor sarf ettiği zaman her ikisi de çok zevkli hale geliyor. Spor çocuğun rahatlamasını sağlıyor. Biz bu süreçte çok mutluyuz. Elif Zeren'in haftada 4 gün antrenmanı var. Bu günlerde antrenmanlarına katıldı. Okuldaki yorgunluğunu antrenmanlar ile resetledi. Her resetlemenin sonucunda yeni bir başlangıç yaptı. Yeni bir zihinle ve fiziki durumla devam etti. Bu da onu başarıya götürdü. Bu çocukların ergenlik döneminde eforlarını sarf edecekleri bir alana ihtiyaçları var. Kontrollü ve sağlıklı bir ortam sunmak için ben herkese sporu tavsiye ediyorum. Hem çocuklar hoşlanıyor hem de zamanlarını sizin kontrolünüz altındaki mekanlarda ve kişilerle geçiriyor. Bu da size daha konfor alanı sağlıyor. Ben diğer velilerden önce çocuklarını tanımalarını, sonra da mutlu olacakları etkinlikleri yapmalarını ve bunu motive ederek başarıya döndürmelerini rica ediyorum." - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Eskişehirli 14 Yaşındaki Elif Zeren Eşsiz Hem Eskrimde Hem LGS'de Başarı Elde Etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Eskişehirli 14 Yaşındaki Elif Zeren Eşsiz Hem Eskrimde Hem LGS'de Başarı Elde Etti - Son Dakika
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