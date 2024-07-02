Eskişehirli Avukat: Kira Özleşmelerinde TEFE-TÜFE Artışı Geçersiz - Son Dakika
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Eskişehirli Avukat: Kira Özleşmelerinde TEFE-TÜFE Artışı Geçersiz

Eskişehirli Avukat: Kira Özleşmelerinde TEFE-TÜFE Artışı Geçersiz

Eskişehirli Avukat Aslıcan Özgür İleli, kira özleşmelerinde yazılan TEFE-TÜFE ortalamasında artış maddesinin geçersiz olduğunu, 1 Temmuz 2024'den sonra 2. defa kira artışı da yapılamayacağını belirtti. Konut kiralarında kira artışı için belirlenen yüzde 25 artış sınırı 1 Temmuz 2024 tarihi itibariyle sona erdi. Avukat İleli, kira sözleşmelerinde TEFE-TÜFE ortalaması yazılması durumunda bu maddenin geçersiz olduğunu ve kiracıların TÜFE oranında artış yapabileceğini vurguladı. Ayrıca, kira artışının sadece bir yıl sonra talep edilebileceğini ve kanuna aykırı olarak 1 Temmuzdan önce artış yapılamayacağını belirtti.

02.07.2024 12:10
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Eskişehirli Avukat Aslıcan Özgür İleli, kira özleşmelerinde yazılan TEFE-TÜFE ortalamasında artış maddesinin geçersiz olduğunu, 1 Temmuz 2024'den sonra 2. defa kira artışı da yapılamayacağını belirtti.

Konut kiralarında kira artışı için belirlenen yüzde 25 artış sınırı 1 Temmuz 2024 tarihi itibariyle sona erdi. Kiracı ve ev sahiplerinin yeni kira artış oranları ve hukuki durumları hakkında açıklamalarda bulunan Avukat İleli "1 Temmuz itibariyle yüzde 25'lik kira artış sınırı kalktı. İş yerleri bu sınırlamaya zaten dahil edilmemişti. Konutlar açısındansa 1 Temmuzdan sonra yenilenen sözleşmelerde ise, artış şartı olarak 12 aylık ortalama tüfe oranı yazıyorsa yeni dönem kira bedeli buna göre belirlenecektir. Önemli ayrıntı kira sözleşmelerinde TEFE-TÜFE ortalaması yazılmasıdır. Sözleşmede kira artış bedelinin TEFE-TÜFE ortalamasına göre yapılacağı yazıyorsa bu madde geçersiz olmaktadır. Ülkemizde bu ortalamalar genelde TÜFE'yi aştığından bu madde geçersiz hale gelmektedir. Kiracıların Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) oranında artış yapmasında, Borçlar Kanunu gereğince herhangi bir hukuki engel yoktur" dedi.

1 Temmuz 2024'den sonra 2. defa kira artışı yapabilir mi?

Avukat Aslıcan Özgür İleli, son olarak önemli bir uyarıda bulundu ve "Genellikle bir yıl olarak imzalanan konut kira sözleşmelerin de sadece bu sürenin ardından artış talep edilebilir. Örnek vermek gerekirse; yenilenen kira dönemi Mayıs 2024 olan bir konut kira sözleşmesinde kira artışı yüzde 25 olarak yapılmış ve kanunen 1 Temmuzdan sonra tekrar yapılması kanuna ve usule aykırı olup, artış için mayıs 2025 olan yeni kira dönemi beklenmesi gerekmektedir" diye belirtti. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Eskişehirli Avukat: Kira Özleşmelerinde TEFE-TÜFE Artışı Geçersiz - Son Dakika

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SON DAKİKA: Eskişehirli Avukat: Kira Özleşmelerinde TEFE-TÜFE Artışı Geçersiz - Son Dakika
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