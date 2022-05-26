Eskişehirli firmalar 'Yeşil Yakalı Akademisi'ne katıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Eskişehirli firmalar 'Yeşil Yakalı Akademisi'ne katıldı

26.05.2022 14:09
Eskişehirli firmalar 'Yeşil Yakalı Akademisi'ne katıldı

Eskişehir Sanayi Odası (ESO) Sürdürülebilir Yeşil Sanayi Birimi tarafından, Eskişehir Teknik Üniversitesi (ESTÜ) ve METSİMS iş birliği ile ESO üyelerine yönelik Yeşil Yakalı Akademisi eğitim programı gerçekleştirildi.

Eskişehir Sanayi Odası (ESO) Sürdürülebilir Yeşil Sanayi Birimi tarafından, Eskişehir Teknik Üniversitesi (ESTÜ) ve METSİMS iş birliği ile ESO üyelerine yönelik Yeşil Yakalı Akademisi eğitim programı gerçekleştirildi.

Eskişehir Sanayi Odası ev sahipliğinde yapılan ve 2 gün süren eğitim programında katılımcılara, Avrupa Birliği (AB) Yeşil Mutabakat sürecinin ekonomik, sosyal ve çevresel anlamda üretici ve özellikle ihracatçı firmalara getireceği önemli değişiklikler aktarıldı. Yeşil Yakalı Akademisi eğitim programının açılışında konuşan ESO Sürdürülebilir Yeşil Sanayi Biriminden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Benli, "Birim olarak sürdürülebilirlik adına birçok toplantı ve faaliyet yürütüyoruz. Yeşil Yakalı Akademisi de odamızın marka olarak oluşturduğu ve çok önem verdiğimiz bir hizmet. Buraya gelmiş olmanız bu işin farkındalığında olduğunuzu gösteriyor, bundan dolayı sizleri tebrik etmek isterim. İki gün boyunca sürecek eğitimlerimizde önceliğimiz Eskişehir sanayinin yeşil mutabakat sürecinden olumsuz etkilenmesini en aza düşürmek ve şirketlerinizi yeşil düşünmeye yöneltmektir. Bu artık bir mecburiyet haline geldi. Birim olarak tüm sektörlere yönelik farkındalık eğitimlerimizi tamamladıktan sonra hedeflediğimiz nokta tüm üyelerimize karbon danışmanlığını sunmaktır. Firmaların kurumsal karbon ayakizini hesaplamaya başladık. Bu çerçevede geçen haftalarda bir firmamızın raporunu teslim ettik" dedi.

"2025 yılına kadar hedefimiz tüm ihracatçı firmalarımızın kurumsal karbon ayakizinin hesaplanmış olmasıdır"

ESO önderliğinde Sürdürülebilir Yeşil Sanayi Birimi'nin hedeflerini de açıklayan Benli, "2025 yılına kadar hedefimiz tüm ihracatçı firmalarımızın kurumsal karbon ayakizinin hesaplanmış olmasıdır. 2025-2030 yılları arasında ise Yeşil Mutabakat süreci içerisinde firmaların uyması gereken karbon emisyonunu yüzde 55 seviyesine getirmeyi hedefliyoruz. Üyelerimizin ürününü yurtdışına göndermeden önce bu önlemleri alarak sınırdan sorunsuz geçmesini sağlamak yani ihracat yapan firmaların tüm ürünlerinin yeşil dolaşım sertifikalarını sağlamaktır" ifadelerini kullandı. - ESKİŞEHİR

Eskişehirli firmalar 'Yeşil Yakalı Akademisi'ne katıldı
Eskişehirli firmalar 'Yeşil Yakalı Akademisi'ne katıldı

YORUMLAR
500
Başkan Küpeli: 'Yeşil OSB ve KOBİ-OSB'ler konusunda Türkiye'ye örneğiz' Başkan Küpeli: 'Yeşil OSB ve KOBİ-OSB'ler konusunda Türkiye'ye örneğiz' Şehrin göbeğinden motosikleti çaldılar Şehrin göbeğinden motosikleti çaldılar
Kaynak: İHA

Avrupa Birliği, Eskişehir, Karbon, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Eskişehirli firmalar 'Yeşil Yakalı Akademisi'ne katıldı - Son Dakika


Son Dakika
14:25 Eski Survivor yarışmacısı Sabriye Şengül sosyal medyayı salladı! Bikinili pozuna beğeni yağdı
14:22 İki kardeşi bıçaklayıp motosikletiyle hastaneye bıraktı! 1 kişinin öldüğü olayda şüpheli yakalandı
14:17 Merkez Bankası kararı sonrası dolar ve euro düşüşe geçti
14:07 Merkez Bankası'nın faiz kararı 14'te sabit kaldı
13:56 Mahkeme "Man Adası" davasında karara vardı: Kılıçdaroğlu, Erdoğan ve ailesine 100 bin TL tazminat ödeyecek
13:51 Simitin 4 lira olduğunu duyunca kendinden geçti! Fırın sahibini yumruklarla darp etti
13:30 Avrupa şampiyonu Anadolu Efes, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ziyaret etti: 2 metre 22 santimlik Pleiss'i gören Erdoğan şaşkınlığını gizleyemedi
13:28 Mevlüt Çavuşoğlu terör saldırılarına dikkat çekti: Tehdit artıyor ve gereğini yapmamız lazım
13:01 Konseri iptal edilen Melek Mosso konu ile ilgili açıklama yaptı: Ahlakımı sorgulamak birkaç kendini bilmeze kalmadı
12:21 Kansere yakalanan Billur Kalkavan, takipçilerine seslendi: Sizden rica ediyorum ilaç, bitki, doktor önermeyin
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.05.2022 14:36:04. #1.11#
SON DAKİKA: Eskişehirli firmalar 'Yeşil Yakalı Akademisi'ne katıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement