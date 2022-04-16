Eskişehirli sevimli üçüzler ilginin odağı oldu - Son Dakika

Güneşli havanın tadını parkta oynayarak çıkaran sevimli üçüzler yoldan geçen vatandaşlara tebessüm ettirdi.

Eskişehir'de havaların tekrar ısınmasıyla birlikte kentin en yoğun yerlerinden biri olarak bilinen Hamamyolu Caddesi hem alışveriş yapmak hem de güzel vakit geçirmek isteyen vatandaşlarla doldu. Güneşli havayı fırsat bilen anne Cansu Ezer de sevimli üçüzleriyle birlikte Hamamyolu Caddesi'ndeki parka gitti. Aynı renk giydirilmiş üçüzler sokaktan geçen vatandaşlarca tebessümle karşılandı. İki yaşında olan Ela, Hilal ve Zeynep isimli minikler gönüllerince eğlenirken bazı vatandaşlara da el sallayarak neşe saçtı.

"Güneşi görünce hemen değerlendirelim dedik"

Cansu Ezer, uzun geçen kışla evde durmaktan sıkıldığını ve güneşi görünce değerlendirmek istediğini dile getirdi. Neşe saçan üçüzlerin hikayesini de anlatan anne Ezer, "Acıbadem Hastanesinde tüp bebek tedavisi sonucu dünyaya geldiler. 32 Haftalık doğdular bir süre kuvözde kaldılar, daha sonra yavrularıma kavuştum. İki yumurta transfer edildi, daha sonra yumurtaların bir tanesinin kendi içinde bölünmesi sonucu üçüzlerimiz oldu. Hilal ve Zeynep tek yumurta ikizleri. Çocukları dışardan gören insanlar sevimli buluyorlar, üçünü aynı giydirdiğimiz için de dikkat çekiyorlar. Sıcak kanlılar insanlarla iletişim kurmayı çok seviyorlar. Uzun geçen kıştan bir hayli sıkılmıştık güneşi görünce hemen değerlendirelim dedik, çocukları dedesi ve ananesiyle birlikte parka çıkardık" şeklinde konuştu. - ESKİŞEHİR