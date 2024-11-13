Etimesgut Belediyesinde İşçilerden Tazminat Eylemi - Son Dakika
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Yerel

Etimesgut Belediyesinde İşçilerden Tazminat Eylemi

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Etimesgut Belediyesi işçileri, sosyal denge tazminatı alamadıkları ve düşük maaşları nedeniyle belediye önünde eylem yaptı. İşçiler, ekonomik sıkıntı çeken memurlara tazminat ödemelerinin yapılmasını talep etti.

13.11.2024 16:39  Güncelleme: 16:45
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Etimesgut Belediyesi işçilerinden tazminat eylemi

ANKARA - Etimesgut Belediyesinde işçiler, sosyal denge tazminatını alamadıkları ve maaşlarının düşük olduğu gerekçesiyle eylem yaptı.

Ankara'da Etimesgut Belediyesinde çalışan işçiler, belediye binası önünde sosyal denge tazminatını alamadıkları ve maaşlarının düşük olduğunu gerekçe göstererek eylem yaptı. Grup adına konuşan Nihat Babacan, "Yerel seçimlerden sonra birçok şehir belediyelerinde verilen sosyal denge tazminatı halen Etimesgut Belediyesinde verilmemektedir. Buradaki toplanma amacımız ekonomik durumda zorlanan memur emekçilerine sosyal denge tazminatının verilerek bir nebze de olsa rahat nefes almalarını sağlamaktır" diye konuştu.

Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'na seslenen Babacan, "Emekten yana, emekçiden yana bir belediye başkanı olarak bu sesimizi duyun, biran evvel gerekli talimatı vererek memur emekçilerine Sosyal Denge Sözleşmesi ödemelerini geriye dönük hak kaybını da telafi edecek şekilde ödenmesini sağlayın. Şunu iyi bilin ki sosyal denge tazminatı alınana kadar gösterilerimiz kararlılıkla devam edecektir" şeklinde konuştu.

İşçiler eylemi 1 dakika düdük çalarak ve yüzlerini belediyeye dönerek alkışlarla bitirdi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Etimesgut Belediyesinde İşçilerden Tazminat Eylemi - Son Dakika

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