EUAVAKFI Üstün Hizmet Ödülü Aldı

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Emel Uslu Atik Eğitim, Uygulama ve Araştırma Vakfı (EUAVAKFI), Ankara Sivil Toplum Kuruluşları Platformu (ASTOP) tarafından "Üstün Hizmet ve Başarı" ödülüne layık görüldü.

Üstün Hizmet ve Başarı Ödül Töreni, Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, Kadın ve Gençlik Platformu Derneği Başkanı Rüveyda Akbay, ASİAD Başkanı Eda Ersoy Tombakoğlu, EUAVAKFI Yönetim Kurulu Üyeleri'nin katılımıyla gerçekleşti. Ankara'da yapılan törende, Emel Uslu Atik Eğitim, Uygulama ve Araştırma Vakfı (EUAVAKFI) "Üstün Hizmet ve Başarı" ödülüne layık görüldü.

Her yıl 81 ilden Anıtkabir'i hiç görmemiş, kendi şehrinden ve köyünden çıkmamış başarılı gençleri Anıtkabir'e getirdiklerini belirten EUAVAKFI Başkanı Emel Uslu Atik, her yıl 23 Nisan'da düzenledikleri geleneksel "EUAVAKFI Çocuk Festivali" ile dağ eteklerindeki köylere lunaparklar kurarak çocuklara hayatları boyunca unutamayacakları bir eğlence ortamı hazırladıklarını söyledi.

EUAVAKFI Başkanı Atik, kendilerini ödüle layık gören herkese teşekkür ettiğini ifade ederek iyilik harekatlarını sürdüreceklerini kaydetti. - DİYARBAKIR