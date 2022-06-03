Ev hanımlarına afet eğitimi - Son Dakika
Üye Girişi

Ev hanımlarına afet eğitimi

03.06.2022 16:29
Ev hanımlarına afet eğitimi

Canik Belediyesi ve AFAD iş birliğiyle ev hanımlarına afet eğitimi verildi.

Canik Belediyesi ve AFAD iş birliğiyle ev hanımlarına afet eğitimi verildi.

Canik Belediyesi Sivil Savunma Birimi ve Samsun İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) iş birliğiyle gerçekleştirilen programda ev hanımlarına afet eğitimi verildi. Canik Belediyesi'ne bağlı Mevlana Eğitim Kültür ve Yaşam Kampüsü'nde düzenlenen eğitim programında katılımcılara deprem anı tahliye tatbikatı ile yangın tatbikatı yaptırıldı.

2022 afet tatbikat yılı ilan edildi

İçişleri Bakanlığı tarafından ilan edilen 2022 Afet Tatbikat Yılı kapsamında Canik Belediyesinde düzenlenen afet eğitim programı katılımcılar tarafından yoğun ilgi gördü. AFAD uzmanları tarafından verilen eğitimde; deprem öncesi birey ve aile hazırlığının yapılması, toplanma alanının belirlenmesi, bilgi kartlarının hazırlanması, afet acil durum çantasının hazırlanması ve deprem sırasında doğru davranış sergileyerek tahliyelerin nasıl gerçekleştirileceği uygulamalı şekilde anlatıldı.

"Yaşanan afetler hafızamızda"

Yakın tarihte yaşanan afetleri hatırlatan Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, ilçede düzenledikleri afet eğitim programlarının süreceğini belirtti. Başkan İbrahim Sandıkçı, "AFAD'la birlikte düzenlemiş olduğumuz pek çok eğitim programımız oldu. Gerek personelimize yönelik gerek ilçe halkımıza yönelik sürdürdüğümüz eğitimler devam edecek. Yakın tarihlerde komşu illerde yaşanan felaketler hafızalarımızdan silinmiş değil. Afet öncesi alınması gereken tedbirler ve afet anında uygulanacak yöntemleri tüm vatandaşlarımızın öğrenmesi gerekmektedir. Bu konuda Belediye olarak üzerimize düşen her türlü görevi yerine getirme gayreti içerisindeyiz" dedi.

"Afet farkındalık kültürü oluşturuyoruz"

Canik Belediyesi tarafından düzenlenen programda ev hanımlarına afet eğitimi vererek deprem anı tahliye tatbikatı yaptıran AFAD Eğitim Uzmanı Murat Çetin, "Ülkemiz deprem ve afetlerin sıkça yaşandığı bir ülke. Bu yüzden toplumumuzda afet kültürünün oluşturulması gerekiyor. Biz de ana sınıfı çağından itibaren gerçek kişiler, STK'lar, kamu kurumları, özel sektör gibi tüm alanlarda afet farkındalık kültürünü oluşturmak için eğitimlerimize devam ediyoruz" diye konuştu.

Canik Belediyesi'ne bağlı Mevlana Eğitim Kültür ve Yaşam Kampüsü'nde düzenlenen tatbikat sonrasında katılımcılara sertifikaları verildi. - SAMSUN

Ev hanımlarına afet eğitimi
Ev hanımlarına afet eğitimi
Ev hanımlarına afet eğitimi
Ev hanımlarına afet eğitimi

YORUMLAR
500
Samsun'da sahte temizlik malzemesi operasyonunda 1 kişi yakalandı Samsun'da sahte temizlik malzemesi operasyonunda 1 kişi yakalandı Samsun'da 874 sahte şampuan ve saç kremi ele geçirildi Samsun'da 874 sahte şampuan ve saç kremi ele geçirildi
Kaynak: İHA

Canik Belediyesi, Samsun, Canik, AFAD, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Ev hanımlarına afet eğitimi - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
16:32 100 günün geride kaldığı Rusya-Ukrayna savaşında kara tablo: 9 bin 151 sivil hayatını kaybetti, 6.8 milyon kişi Ukrayna'yı terk etti
16:26 Sevenlerinin merakla beklediği Recep İvedik 7 filminden ilk kare paylaşıldı!
16:24 Fener'in yeni teknik patronu Jorge Jesus, Mesut Özil'in üstünü çizdi! Yönetimin "kadro dışı" kararını doğru buldu...
16:14 Almanya'da öğrencileri taşıyan tren raydan çıktı! Yaşanan feci olayda 3 kişi ölü, 60 kişi yaralandı
16:11 Başarılı oyuncu Hande Erçel, makyajsız fotoğrafını takipçileriyle paylaştı!
15:58 Bankaların nisan ayı karı yüzde 707,8'lik artışla 34,9 milyar TL'ye ulaştı
15:48 Pandemi bitti maske fiyatları düştü! Zamanında 100 liraya kadar yükselen maske fiyatları 10 liradan satılıyor
15:45 Tiyatro oyuncusu Serkan Aydın, Avusturya'da sözlü ve fiziksel saldırıya uğradı!
15:35 Yeşilçam'ın "Rambo" lakaplı oyuncusu Sönmez Yıkılmaz son yolculuğuna uğurlandı
15:14 Konseri iptal edilen Melek Mosso, sahne aldığı festivalde konuştu: Asla ve asla vazgeçmiyorum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.06.2022 16:46:10. #1.12#
SON DAKİKA: Ev hanımlarına afet eğitimi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement