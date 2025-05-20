Ev Tekstili HOMETEX Fuarı İstanbul\'da Başladı

Ev tekstili sektörünün en büyük ve en prestijli uluslararası buluşmalarından biri olan HOMETEX, İstanbul Fuar Merkezi'nde kapılarını açtı. Türkiye Ev Tekstili Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TETSİAD) öncülüğünde, KFA Fuarcılık organizasyonuyla düzenlenen fuar, sektörün küresel oyuncularını bir araya getirdi.

Bu yıl 11 holde, toplam 200 bin metrekarelik alanda gerçekleştirilen HOMETEX, 700'e yakın firmanın yenilikçi koleksiyonlarına ve ileri teknoloji ürünlerine ev sahipliği yapıyor. Fuarın açılış törenine Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) ve KFA Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, TETSİAD Başkanı Hasan Hüseyin Bayram'ın yanı sıra çok sayıda milletvekili, oda ve borsa başkanı, ihracatçı birlik başkanları ve sektör temsilcisi katıldı.

"Bu fuar buralara kolay gelmedi"

BTSO ve KFA Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, HOMETEX Fuarı'nın metrekare ve katılımcı açısından dünyanın en büyük buluşma merkezlerinden biri olduğunu belirtti. Sürdürülebilirlik kavramının ete kemiğe büründüğü fuarın, sektör temsilcilerinin sadece üretmek ve satmakla kalmayıp, aynı zamanda moda, trend ve akımları belirleyen tasarım gücünün de ne kadar önemli olduğunu gösterdiğini ifade etti.

"Bu fuar buralara kolay gelmedi" ifadelerini kullanan İbrahim Burkay, şöyle devam etti: "Bir otel salonunda, birkaç firmanın katılımıyla başlayan bir yolculuk, bugün dünyanın en büyük buluşmalarından biri haline geldi. Sürdürülebilirlik, burada ete kemiğe bürünmüş durumda. Sektör temsilcilerimiz modayı, trendleri, tasarımı belirleyen küresel aktörler haline geldiler."

Burkay, geçen yıl 175 binin üzerinde ziyaretçiyi ağırladıklarını ve bu sene hedeflerinin çok daha üzerinde olduğunu söyledi. Türkiye'nin ticari diplomasisinin son 10 yılda büyük başarılara imza attığını ve Ticaret Bakanlığı'nın ortaya koyduğu vizyon ve liderliğin sektörlerin önünü açtığını vurguladı.

Katma değeri en yüksek sektörlerinden biri

Türkiye'nin 190'dan fazla ülkeye ihracat gerçekleştirdiği ev tekstili sektörünün, kilogram başı ihracat değeri açısından da ülke ekonomisine yüksek katma değer sağladığına dikkat çeken Burkay, "Ev tekstili sektörü her ne kadar teknoloji yoğun bir alan olarak görülmese de içinde tasarımı, markayı, kaliteyi ve inovasyonu barındırıyor. Kilogram başına 8 doların üzerindeki ihracat değeriyle, Türkiye'nin en yüksek katma değerli sektörlerinden biriyiz" dedi.

KFA ile yeni dönem başladı

Fuardaki organizasyonel başarıya da değinen Burkay, dört yıl önce fuarın yönetimini üstlenen KFA Fuarcılık'la geliştirilen vizyon sayesinde HOMETEX'in dünya ölçeğinde bir marka haline geldiğini ifade etti. Başkan Burkay, "KFA Fuarcılık, zor bir dönemde aldığı sorumluluğu başarıyla taşıdı. Bugün Türkiye'nin en güçlü fuarcılık markalarından biri haline geldi. Yakında savunma sanayinde IDEF ve yük mühendisliği fuarımız LESEXPO gibi kendi alanlarında yine dünyanın en büyük fuarları İstanbul'da KFA Fuarcılık organizasyonuyla gerçekleşecek" diye konuştu. BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, Temmuz ayında Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı ve Savunma Sanayii Başkanlığı koordinasyonunda üç farklı lokasyonda gerçekleştirilecek uluslararası savunma sanayi fuarı IDEF için hazırlıkların sürdüğünü belirtti. Başkan Burkay, konuşmasını 'ürettiğimizi dünyayla buluşturabilmek, değere dönüştürebilmek stratejik önceliğimiz' ifadeleriyle tamamladı.

"Dünya pazarında saygın bir konumdayız"

TETSİAD Başkanı Hasan Hüseyin Bayram, HOMETEX Fuarı'nın 32 yıldır devam eden serüveninde dünyanın en önemli fuarlarından biri haline geldiğini söyledi. Bayram, Türk ev tekstili sektörünün tarihi mirasını çağdaş üretim kabiliyetiyle birleştirerek dünya pazarlarında saygın bir konuma ulaştığını ve "Made in Türkiye" etiketinin kalite ve güvenin sembolü haline geldiğini vurguladı.

Bayram, TETSİAD olarak klasik bir sivil toplum kuruluşu olmanın dışında, yeniliklere ayak uyduran ve teknolojik gelişmeleri yakından takip eden bir kurum olmayı misyon edindiklerini belirtti. Avrupa Birliği'nin 1 Ocak 2026 itibarıyla tekstil başta olmak üzere ithal edilecek tüm ürünlerde karbon ayak izinin ölçülmesini ve çevreye salınan her bir ton başına karbon vergisi salınmasını şart koştuğunu hatırlatan Hasan Hüseyin Bayram, Türkiye gibi AB ile ticaret yapan ülkelerin hızlı bir şekilde gerekli düzenlemeleri yapması gerektiğini vurguladı.

Konuşmaların ardından BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay ve TETSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Hüseyin Bayram, Ticaret Bakanı Ömer Bolat'a hediye takdim etti. Protokol üyeleri, açılış töreninin ardından stant açan firmaları ziyaret etti.

Yeni işbirliklerinin kapıları aralanıyor

Yurt içi ve yurt dışından zincir mağazalar, perakende devleri, otel ve proje grupları, mimarlar ve iç mimarlar, tasarımcılar ve uluslararası alıcılar HOMETEX'te bir araya gelerek sektöre yön verecek iş birliklerine imza atması bekleniyor. Fuar kapsamında gerçekleştirilen alım heyetleri de firmalara yeni ihracat ve iş birliği imkanları sunuyor. Fuara bu yıl da Fransa, İtalya, Hollanda, Pakistan, İspanya, ABD ve Türk Cumhuriyetleri başta olmak üzere çok sayıda ülkeden potansiyel alıcılar katılıyor. - BURSA