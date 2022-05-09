Evlat nöbetindeki aileler HDP'nin kapatılmasını istiyor - Son Dakika
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Evlat nöbetindeki aileler HDP'nin kapatılmasını istiyor

09.05.2022 00:57
Evlat nöbetindeki aileler HDP'nin kapatılmasını istiyor

Çocukları terör örgütü PKK tarafından zorla kaçırılarak dağa götürülen ailelerin HDP Diyarbakır il binası önündeki evlat nöbeti 979'ncu gününde sürüyor.

Çocukları terör örgütü PKK tarafından zorla kaçırılarak dağa götürülen ailelerin HDP Diyarbakır il binası önündeki evlat nöbeti 979'ncu gününde sürüyor.

Çocuklarının bölücü terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'da farklı kentlerden Diyarbakır'a gelen ailelerin HDP il binası önünde başlattığı oturma eylemi, 979'ncu gününde de devam ediyor. Diyarbakırlı Süleyman Aydın, 5 yıl önce terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığını iddia ettiği oğlu Özkan (19) için HDP il binası önünde bekleyişini sürdürüyor. Evlat mücadelesini sonuna kadar sürdüreceklerini vurgulayan Aydın, "Burada anne ve babalar feryat ediyorlar. Sonuna kadar çocuklarımız için mücadele vereceğiz. HDP-PKK bu eylemimizden büyük bir rahatsızlık duyuyor. Asla buradan kalkmayacağız, çocuklarımızı getirsinler. HDP olmadan PKK da olmaz. Biz, HDP'nin kapatılmasını istiyoruz. Evlatlarımızın geri dönmesini istiyoruz. Artık anne ve babalar ağlamasınlar. Bu anneler nereye kadar ağlayacaklar. PKK'nın üst düzey yöneticilerinin başı ezilmedikçe bizim bu çocuklarımız gelemeyecek" dedi. - DİYARBAKIR

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Halkların Demokratik Partisi, Diyarbakır, Terör, PKK, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Evlat nöbetindeki aileler HDP'nin kapatılmasını istiyor - Son Dakika


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