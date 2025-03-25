EYSEN Kayseri Şubesi İftar Sofrasında Buluştu

Eğitim Yöneticileri ve Çalışanları Sendikası (EYSEN) Kayseri Şubesi üyeleri iftarda bir araya geldi.

Türkiye genelinde Milli Eğitim Bakanlığı şube müdürleri öncülüğünde yeni kurulan tüm eğitim çalışanlarının hakları için mücadele eden tarafsız ve bağımsız sendikacılık anlayısını benimseyen EYSEN Kayseri Şubesi üyeleri iftar programında bir araya geldi.

İftarın ardından konuşan EYSEN Kayseri İl Temsilcisi Haluk Timur, "Bizler, tanışmak, kaynaşmak, Ramazan ayının feyzinden istifade etmek amacıyla bu iftar sofrasında bir araya geldik.Yüce Rabbim birliğimizi daim eylesin. İnsanların arasında dayanışma ruhunun, yardımlaşmanın ve gönül birliğinin perçinlenmesine vesile olan Ramazan ayı, sahip olduğumuz nimetlere şükretmemizi ve bu nimetlere sahip olmayan ihtiyaç sahiplerini kendimizden önce düşünmemiz gerektiğini bizlere hatırlatır. Aynı zamanda Ramazan ayı, paylaşmanın, kardeşliğin ve dayanışmanın en güzel örneklerinin yaşandığı mübarek bir zaman dilimidir. Bugün burada bir araya gelmemiz, sadece bir iftar sofrasını paylaşmak değil, aynı zamanda gönüllerimizi de birleştirmektir.Yüce Rabb'im daha nice Ramazanlarda ve bu sofralarda sizlerle birlikte bulunmayı nasip etsin. Tuttuğumuz oruçları, ettiğimiz duaları kabul etsin" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ