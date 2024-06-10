Eyüpsultan Belediyesi Miras Sergisi Sanatseverlerle Buluştu

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Eyüpsultan Belediyesi tarafından her sene düzenlenen Miras Sergisi bu yıl da sanatseverlerle buluştu. Serginin açılışında Eyüpsultan'a Şehir Tiyatroları kazandırılacağı müjdesini veren Başkan Dr. Mithat Bülent Özmen, "Sanatı ve kültürü Eyüpsultan'da daha çok yaşanır, daha çok görünür hale getireceğiz" dedi.

Geleneksel Türk el sanatlarının birbirinden seçkin eserlerinin yer aldığı serginin açılışını Eyüpsultan Belediye Başkanı Dr. Mithat Bülent Özmen'le birlikte Eyüpsultan Kaymakamı İhsan Kara, kursiyerler ve eğitmenler yaptı.

Eyüpsultan Belediyesi Başkanlık Binası fuaye alanında düzenlenen serginin açılışında konuşan Başkan Dr. Mithat Bülent Özmen, şunları söyledi:

"Eyüpsultan Belediyesi, çocukları, gençleri ve kadınları odağına koyan bir belediyecilik yapacak. Dolayısıyla bugün bu sergide de çoğunluk olarak gençleri, çocukları ve kadınları bu kadar yoğun görmekten çok mutlu oldum. Bugün burada geleneksel sanatların çok güzel örneklerini hep beraber gezeceğiz. Sanata, edebiyata, kültüre daha çok ev sahipliği yapan bir Eyüpsultan olacak. Çocuklarımızın ve gençlerimizi sanatla, edebiyatla, kültürle daha çok hemhal olmalarını istiyoruz. Bunu çocuklarımızı ve gençlerimizi kötü alışkanlıklardan korumak için istiyoruz. O yüzden bu yapılan işler çok değerli."

Eyüpsultan'a "şehir tiyatroları" müjdesi

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu'nun Eyüpsultan ziyareti sırasında kendisinden Eyüpsultan'a Şehir Tiyatroları için ricada bulunduğunu dile getiren Başkan Özmen, "Değerlendiriyorlar, inşallah Şehir Tiyatroları'nı da Eyüpsultan'a kazandıracağız. Burada bugün sizlerin ortaya koyduğu eserleri keyifle, zevkle gezeceğiz. Sanatı ve kültürü Eyüpsultan'da daha çok yaşanır, daha çok görünür hale getireceğiz" diye konuştu.

Kursiyerlere katılım belgeleri verildi

Konuşmaların ardından kursiyerlere katılım belgeleri takdim edilirken Eyüpsultan Kaymakamı İhsan Kara eşi Hülya Kara'ya, Eyüpsultan Emniyet Müdürü Levent Türkmen de eşi Emriye Türkmen'e belgelerini verdi. Başkan Dr. Mithat Bülent Özmen ise kursiyerlerden Tülay Karabay ve Döne Kaya'ya İcazet belgelerini verdi. Kurdele kesiminin ardından sergiyi gezen Başkan Özmen, eser sahibi kursiyerlerden bilgi aldı.

Emeğin sergisinde 8 branşta 121 eser yer alıyor

Sergide, 2023 - 2024 yılları arasında Sertarikzade Kültür Merkezi ve Zal Mahmud Paşa Kültür Merkezi'nde geleneksel sanat eğitimi alan öğrencilerin yaptığı hat, minyatür, tezhip, ebru, çini, kaligrafi ve resim tarzındaki birbirinden güzel eserler yer aldı. Toplam 8 branşta 121 eserin yer aldığı Miras Sergisi 8 Haziran 2024 - 8 Temmuz 2024 tarihleri arasında sanatseverler tarafından ziyaret edilebilecek. - İSTANBUL