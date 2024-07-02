Eyüpsultan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Denetimlerine Devam Ediyor - Son Dakika
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Eyüpsultan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Denetimlerine Devam Ediyor

Eyüpsultan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Denetimlerine Devam Ediyor

Eyüpsultan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri ilçe genelinde yaya ve araç trafiğinin aksamaması için cadde ve sokaklarda denetimlerini sürdürüyor. Ayrıca pazar yerlerinde de güvenlik denetimleri yapılıyor.

02.07.2024 16:25  Güncelleme: 16:27
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Eyüpsultan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri ilçe genelinde yaya, araç trafiğinin aksamaması için cadde, sokaklarda denetimlerini sürdürüyor. Ayrıca vatandaşların güven ve huzuru için pazar yerlerinde de denetimler yapılıyor.

Eyüpsultan Belediyesi ilçede yaşayan vatandaşların huzuru ve güvenliği için çalışmaya devam ediyor. Zabıta Müdürlüğü ekipleri cadde ve sokaklarda yaptıkları çalışmalarda kaldırımlarda vatandaşların, çocukların geçişini engelleyen işgaliyeleri, kamuya açık cadde ve sokak üzerinde ise gelişi güzel duba, flama konularak yapılan işgaliyeleri denetliyor. Öte yandan, pazar yerlerinde vatandaşın geçişine engel olacak işgaliyeler, fiyat etiketleri ve satılan ürünlerin hatalı tartılması gibi konularda hassasiyetle denetimler gerçekleştiriliyor.

Cadde ve sokakların işgali engelleniyor

Cadde ve sokaklarda, kaldırım üzerine konulmuş ve vatandaşların, çocukların geçişini engelleyen reklam flaması, tezgah, sandık, kasa gibi işgaliyeler de denetleniyor. Herhangi bir işgaliye durumunda esnafa uyarıda bulunan ekipler, kaldırım üzerine konulan eşyanın kaldırılmasını sağlıyor. Kamuya açık cadde ve sokaklar üzerinde yapılan denetimlerde ise yol üzerine duba, flama konularak yapılan işgaliyeler denetleniyor. Bu gibi durularda yine işgaliyeyi yapan kişi ya da kişiler ekipler tarafından uyarılarak yol üzerinde bulunan eşyanın kaldırılması sağlanıyor.

Pazar tezgahlarında fiyatlar zabıta kontrolünde

Zabıta ekiplerinin pazar yerlerinde yaptıkları çalışmalarda ise, pazar alanında vatandaşın geçişine engel olacak işgaliyeler, fiyat etiketleri ve satılan ürünlerin hatalı tartılması gibi konularda denetimler gerçekleştiriyorlar. Pazar tezgahları tek tek dolaşılarak fiyat etiketleri kontrol ediliyor, pazar çıkışında oluşturulan Tartı Kontrol Noktasında ise satılan ürünlerin hatalı veya yanlış tartılmasının önüne geçilmiş oluyor.

Çalışmalar haftanın 7 günü devam ediyor

Zabıta ekiplerinin çalışmaları haftanın 7 günü rutin olarak devam ediyor. Rutin çalışmaların dışında vatandaşlardan gelen talep ve şikayetler de değerlendiriliyor. Herhangi bir talep ya da şikayet üzerine ekipler vakit kaybetmeden müdahale ederek aksaklığı gideriyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Eyüpsultan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Denetimlerine Devam Ediyor - Son Dakika

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